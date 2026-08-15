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ENERGIČNI TRIO

Trio High Steppers donosi duh zlatnog doba rock'n'rolla u Vintage Garden 20. kolovoza

Piše 24sata,
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Trio High Steppers donosi duh zlatnog doba rock'n'rolla u Vintage Garden 20. kolovoza
Foto: PROMO
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High Steppers okuplja glazbenike iz Hrvatske i Češke, povezane zajedničkom ljubavlju prema izvornom zvuku rockabillyja i ranog rock'n'rolla. U Zagrebu nastupaju 20. kolovoza.

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Vrt Vintage Industrial Bara u četvrtak, 20. kolovoza postaje mjesto susreta s energijom američkog rock'n'rolla i rockabillyja 50-ih godina. Na pozornicu stiže međunarodni rockabilly trio High Steppers, a ulaz na koncert je slobodan.

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High Steppers okuplja glazbenike iz Hrvatske i Češke, povezane zajedničkom ljubavlju prema izvornom zvuku rockabillyja i ranog rock'n'rolla. Trio čine Branko Radovančević na vokalu i akustičnoj gitari, Filip Nesvadba na električnoj gitari i vokalu te Goran Margeta na kontrabasu i vokalu.

Njihova glazba vraća publiku u vrijeme kada su rock'n'rollom vladali upečatljivi gitarski rifovi, snažan ritam kontrabasa i neodoljiva energija koja je plesne podije pretvarala u središta nove glazbene kulture. Inspiraciju pronalaze u velikanima poput Johnnyja Casha, Elvisa Presleyja, Carla Perkinsa i Genea Vincenta, ali klasični rockabilly zvuk nadograđuju vlastitim autorskim pečatom.

Tijekom godina High Steppers su izgradili reputaciju energičnog koncertnog sastava nastupajući na festivalima i u klubovima diljem Hrvatske i regije. Njihov autorski rad posebno je predstavljen 2017. godine izdanjem "High Steppers EP", na kojem se nalaze pjesme "Too Many Honky Tonks", "Gonna Ball", "He's Nowhere" i "The Flea".

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Koncert u Vintage Gardenu prilika je za sve ljubitelje rockabillyja, rock'n'rolla i glazbene estetike 50-ih da High Steppers dožive uživo, ali i za publiku koja tek želi otkriti zašto taj zvuk desetljećima ne gubi svoju privlačnost. Publiku očekuje večer ispunjena prepoznatljivim twangom električne gitare, ritmom kontrabasa, višeglasnim vokalima i plesnim rockabilly grooveom. High Steppers u Vintage Garden donose atmosferu vremena u kojem je rock'n'roll bio mlad, glasan i nezaustavljiv.

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