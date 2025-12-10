Daria Kinzer otkrila je na Instagramu da sa suprugom Thomasom Rosnerom čeka prinovu. Uz emotivnu poruku podijelila je i fotografije s proslave darivanja djeteta te zahvalila svima koji su im uljepšali dan
Trudna je hrvatska predstavnica s Eurosonga, otkrila je i spol prinove: 'Čudesno putovanje'
Dariu Kinzer upoznali smo 2011. godine, kad je na Dori pobijedila s pjesmom 'Celebrate' i predstavljala Hrvatsku na Eurosongu u Düsseldorfu. Nakon tog iskustva povukla se s hrvatske scene i karijeru nastavila u inozemstvu. Pjevala je šlagere, povremeno objavljivala pjesme na njemačkom, a posljednjih godina nastupa na kruzerima i koncertima po Austriji, Švicarskoj i Njemačkoj.
A ovih dana je s pratiteljima podijelila jednu od onih vijesti koje odmah izmame osmijeh.
- Uskoro je vrijeme… Naše malo čudesno putovanje ulazi u posljednju fazu i jedva čekamo da te napokon držimo u svojim rukama, dragi Nico - napisala je na Instagramu i otkrila da sa suprugom Thomasom Rosnerom čeka sina.
Daria sa suprugom živi u Njemačkoj, gdje Thomas ima agenciju za nekretnine. Par se vjenčao u lipnju ove godine. Sad čekaju svoje prvo dijete, a Daria je uz objavu podijelila i nekoliko fotografija s proslave darivanja djeteta.
- Zabava je bila puna ljubavi, smijeha i toliko predivnih trenutaka - dan koji nikada nećemo zaboraviti. Hvala svima koji su ovaj dan učinili tako posebnim - napisala je.
