Obavijesti

Show

Komentari 0
VESELJE U OBITELJI KINZER

Trudna je hrvatska predstavnica s Eurosonga, otkrila je i spol prinove: 'Čudesno putovanje'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Trudna je hrvatska predstavnica s Eurosonga, otkrila je i spol prinove: 'Čudesno putovanje'
6
Foto: YouTube/screenshoot

Daria Kinzer otkrila je na Instagramu da sa suprugom Thomasom Rosnerom čeka prinovu. Uz emotivnu poruku podijelila je i fotografije s proslave darivanja djeteta te zahvalila svima koji su im uljepšali dan

Dariu Kinzer upoznali smo 2011. godine, kad je na Dori pobijedila s pjesmom 'Celebrate' i predstavljala Hrvatsku na Eurosongu u Düsseldorfu. Nakon tog iskustva povukla se s hrvatske scene i karijeru nastavila u inozemstvu. Pjevala je šlagere, povremeno objavljivala pjesme na njemačkom, a posljednjih godina nastupa na kruzerima i koncertima po Austriji, Švicarskoj i Njemačkoj. 

ŽIVI U AUSTRIJI FOTO Sjećate se? Daria nas je predstavljala na Eurosongu s 'Lahore'. Evo kako sad izgleda
FOTO Sjećate se? Daria nas je predstavljala na Eurosongu s 'Lahore'. Evo kako sad izgleda

A ovih dana je s pratiteljima podijelila jednu od onih vijesti koje odmah izmame osmijeh.

- Uskoro je vrijeme… Naše malo čudesno putovanje ulazi u posljednju fazu i jedva čekamo da te napokon držimo u svojim rukama, dragi Nico - napisala je na Instagramu i otkrila da sa suprugom Thomasom Rosnerom čeka sina.

Foto: Instagram

Daria sa suprugom živi u Njemačkoj, gdje Thomas ima agenciju za nekretnine. Par se vjenčao u lipnju ove godine. Sad čekaju svoje prvo dijete, a Daria je uz objavu podijelila i nekoliko fotografija s proslave darivanja djeteta.

- Zabava je bila puna ljubavi, smijeha i toliko predivnih trenutaka - dan koji nikada nećemo zaboraviti. Hvala svima koji su ovaj dan učinili tako posebnim - napisala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Luka Modrić i Vanja u shoppingu u Milanu: Pogledajte što su sve kupili...
NISU IZAŠLI PRAZNIH RUKU

EKSKLUZIVNO Luka Modrić i Vanja u shoppingu u Milanu: Pogledajte što su sve kupili...

Luka Modrić i njegova supruga Vanja 'ulovljeni' su u shoppingu u Milanu. Bračni par posjetio je luksuznu trgovinu u kojoj su se zadržali otprilike sat vremena, a iz nje izašli su s nekoliko vrećica...
Diskvalificirana pjevačica s Dore za 24sata objasnila što se točno dogodilo: 'Neću odustati...'
KAROLINA ILIĆ

Diskvalificirana pjevačica s Dore za 24sata objasnila što se točno dogodilo: 'Neću odustati...'

Pjevačica Karolina Ilić, koja živi u Švedskoj, diskvalificirana je s Dore. Umjesto nje, priliku dobiva prva rezerva - Gabrijel Ivić. Pjevačica nam je rekla da je mogla ići ravno u finale
SEKSKLUZIVNO! Pogledajte sve fotke Lidije Bačić iz kalendara!
FOTO

SEKSKLUZIVNO! Pogledajte sve fotke Lidije Bačić iz kalendara!

Godina je pri kraju, a Lidija Bačić već je pripremila novi kalendar i to 'swimsuit edition'. Za zagrijavanje vam donosimo 12 vrućih fotki kalendara iz 2025. godine. Uživajte!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025