Trudna Longoria je u suzama: Dobila je holivudsku zvijezdu

Osjećam se kao da sam i dalje djevojka iz Teksasa s velikim snovima, rekla je Eva Longoria (43). Glumica je dobila svoju zvijezdu na Šetalištu slavnih u Hollywoodu, a s njom su slavili pjevač Ricky Martin, kolegica Anna Faris, obitelj i Felicity Huffman koja je s Longoriom odigrala osam sezona u seriji 'Kućanice'.

Foto: MONICA ALMEIDA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Kao žena i kao Latinoamerikanka predstavljam mnogo zajednica pa im želim poručiti - ovo nije moja zvijezda, ovo je naša zvijezda - rekla je Eva koja je dobila svoju holivudsku zvijezdu upravo u vrijeme kada izlazi njezin prvi film, romantičnu komediju 'Overboard', 'remake' filma iz 1987.

Foto: MONICA ALMEIDA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Na svečanosti je bio i Longorijin treći muž Jose Antonio Baston (50), vlasnik Televise, najveće medijske kompanije u Latinskoj Americi s kojim očekuje svoje prvo dijete. Glumica je nedavno rekla da joj je drago što će roditi sina jer svijet treba dobrih muškaraca.

Foto: MONICA ALMEIDA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Moj sin će biti okružen jako snažnim, obrazovanim, moćnim ženama i mislim da je važno da vidi takve uzore u svom životu da bi ih znao podržati u budućnosti i odati im počast - ispričala je Longoria koja namjerava raditi sve do poroda.

Foto: MONICA ALMEIDA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Osjećam se osnaženo u ovom stanju. Život koji dijelim sa sinom je odličan. Kada režiram, on je sa mnom. Čini me veoma sretnom i moj mi se muž divi što ću raditi posljednjih dana trudnoće - istaknula je. Glumica tvrdi da još nije odlučila kako će nazvati sina, no objasnila je kako će ona i muž odabrati tradicionalno ime povezano s njihovim meksičkim nasljeđem. Dodala je da će biti dugačko.

Foto: Instagram

Longoriji će to biti prvo biološko dijete, a kaže da muževu kćer Nataliju (21) i blizance Marianu i Josea (13) doživljava kao vlastitu djecu. Longoria bi trebala roditi sina za nekoliko dana i rekla je kako je uzbuđena, ali i nervozna. Obitelj će biti s njom u bolnici, ali neće ulaziti u rađaonicu.