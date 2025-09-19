Obavijesti

POSTALA ŽRTVA

Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u nezgodnoj situaciji u Zagrebu

Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u nezgodnoj situaciji u Zagrebu
Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Lovorki Sršen ukraden je bicikl u Trenkovoj ulici, a dok čeka sretan rasplet, priprema se za najvažniju životnu ulogu - majčinstvo

Neugodan događaj zasjenio je sreću Lovorke Sršen uoči dolaska prinove u obitelj. Kantautorica i supruga Janka Popovića Volarića otkrila je na društvenim mrežama da se našla u nezgodnoj situaciji. U Zagrebu joj je nestao bicikl koji je bio posebno vezan. Umjesto bijesa, Lovorka se pratiteljima na Instagram storyju obratila s molbom i nadom da će se njezin 'egzotični ljepotan' ipak negdje pronaći.

- Ukraden! Danas u Trenkovoj...Moj vjerni egzotični ljepotan. Ako su ga neki klinci provozali i bacili negdje u okolici, javite mi - napisala je Lovorka uz fotografiju bicikla, dok je na drugoj ostavila i slomljeno crveno srce.

Foto: Instagram

Lovorka je trenutačno trudna i očekuje bebu ove godine, pa joj je ova neugodnost stigla u posebno osjetljivom životnom razdoblju. A njezini obožavatelji i prijatelji nadaju se da će se bicikl brzo pronaći i vratiti vlasnicima.

Podsjetimo, vijest o trudnoći Lovorka je objavila početkom lipnja, a s Jankom je u bračnu luku uplovila u rujnu prošle godine. Svadbeno slavlje bilo je u zagrebačkoj kavani Palainovka na Gornjem gradu, u krugu uže obitelji. Inače, bračni par rijetko dijeli detalje iz svog privatnog života. Prije veze s Lovorkom, Janko je bio oženjen glumicom Jelenom Veljačom, s kojom je i danas u prijateljskim odnosima. 

Zagreb: Dodjela nagrada Rock &Off u Tvornici kulture
Zagreb: Dodjela nagrada Rock &Off u Tvornici kulture | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

