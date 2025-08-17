Obavijesti

U DOBI OD 89 GODINA

Tuga u Italiji: Umro legendarni televizijski voditelj Pippo Baudo

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: Profimedia

Pippo Baudo bio je legendarni talijanski TV voditelj, čak 13 puta vodio je Sanremo, 'otkrio' je niz talenata koji su i sami kasnije postali voditelji. Njegova karijera trajala je čak šest desetljeća...

Pippo Baudo, najpoznatiji talijanski voditelj svih vremena, preminuo je u dobi od 89 godina. Vijest je potvrdio njegov dugogodišnji prijatelj i odvjetnik Giorgio Assumma. Talijanski mediji navode kako je Baudo preminuo u bolnici u Rimu, okružen svojim najmilijima. 

Bio je TV voditelj koji je oblikovao talijansku televiziju i njezine zabavne emisije, a 'otkrio' je i niz talenata kroz godine od kojih su mnogi i sami postali poznati voditelj.

Pippo Baudo dies at 89. File images from Sanremo's Festival
Foto: Profimedia

Baudo je i najviše puta vodio festival Sanremo, čak 13 puta, navode talijanski mediji. 

Rođen je u Militellu 7. lipnja 1936. kao Giuseppe Vittorio Raimondo. Otac je želio da studira pravo, što je i učinio te je dobio i diplomu, nakon čega se u potpunosti posvetio televiziji te se pravom nikada nije bavio. 

Gina Lollobrigida
Foto: Stefano Spaziani

Njegova karijera trajala je dugih 60 godina. 'Domenica in', 'Fantastico', 'Serata d'onore', samo su neke od emisija koje je vodio, a zadnju 'Domenica in' vodio je s punih 80 godina. 

