Tuga u Italiji: Umro legendarni televizijski voditelj Pippo Baudo

Pippo Baudo, najpoznatiji talijanski voditelj svih vremena, preminuo je u dobi od 89 godina. Vijest je potvrdio njegov dugogodišnji prijatelj i odvjetnik Giorgio Assumma. Talijanski mediji navode kako je Baudo preminuo u bolnici u Rimu, okružen svojim najmilijima.

Bio je TV voditelj koji je oblikovao talijansku televiziju i njezine zabavne emisije, a 'otkrio' je i niz talenata kroz godine od kojih su mnogi i sami postali poznati voditelj.

Foto: Profimedia

Baudo je i najviše puta vodio festival Sanremo, čak 13 puta, navode talijanski mediji.

Rođen je u Militellu 7. lipnja 1936. kao Giuseppe Vittorio Raimondo. Otac je želio da studira pravo, što je i učinio te je dobio i diplomu, nakon čega se u potpunosti posvetio televiziji te se pravom nikada nije bavio.

Foto: Stefano Spaziani

Njegova karijera trajala je dugih 60 godina. 'Domenica in', 'Fantastico', 'Serata d'onore', samo su neke od emisija koje je vodio, a zadnju 'Domenica in' vodio je s punih 80 godina.