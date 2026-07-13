Tuga zbog smrti Sama Neilla: 'Bio je najpouzdaniji prijatelj. Našoj je zemlji donio ponos...'

Nakon iznenadne smrti novozelandskog glumca Sama Neilla, njegovi prijatelji i svi koji su ga voljeli, počeli su se opraštati na društvenim mrežama. Novozelandski premijer Christopher Luxon odao je počast Samu Neillu, nazvavši ga "jednim od velikana".

- Počeo je u vrijeme kada se u ovoj zemlji gotovo nije moglo govoriti o filmskoj industriji. Više od pedeset godina prenosio je novozelandske priče u svijet, a njegov je talent pomogao našu filmsku industriju pretvoriti u ono što je danas – jedan od naših najvećih kulturnih izvoza. Njegova će se djela gledati i voljeti dugo nakon što nas više ne bude. Naše su misli večeras uz njegovu obitelj i prijatelje. Počivao u miru - napisao je Luxon na X-u.

Sir Sam Neill was one of the greats.



He started out when there was barely a film industry in this country to speak of. For more than fifty years he took New Zealand stories to the world and his talents helped make our film industry into what it is today – one of our greatest… — Christopher Luxon (@chrisluxonmp) July 13, 2026

I australski premijer Anthony Albanese izrazio je žaljenje zbog smrti omiljenog glumca napisavši na X-u kako je Neill "glumio u mnogim dragim australskim pričama i zauzeo posebno mjesto u srcima Australaca." Iako je bio Novozelanđanin, mnogi su ga zbog njegovih veza s Australijom smatrali počasnim Australcem.

- Suhog i britkog humora, obziran i nenametljiv, Sam se s bolešću borio s istim dostojanstvom, humorom i uvjerenjem koji su davali snagu svakoj njegovoj glumačkoj izvedbi. Jako će nam nedostajati i dugo ćemo ga pamtiti. Počivao u miru - napisao je Albanese.

Australski glumac David Wenham, kazao je kako je Neill bio 'najljubazniji, najduhovitiji, najvelikodušniji i najpouzdaniji prijatelj kojeg možete poželjeti'. Bivša novozelandska premijerka Helen Clark opisala je Neilla kao "legendarnog novozelandskog glumca koji je našoj zemlji donio veliki ponos", dodajući da je bio i "veliki zagovornik novozelandske umjetnosti, kulture, jedinstvenog okoliša i vina".

Australski redatelj Phillip Noyce, koji je režirao triler Dead Calm, u kojem je Neill glumio uz Nicole Kidman, rekao je za The Guardian:

- Sam je možda bio najgospodskiji glumac kojeg sam ikada upoznao. Pribran i iskren u svijetu show businessa punom suludih ega. Bio je čovjek od riječi. Na neobičan način, Sam je zaslužan za moju dugu karijeru u Hollywoodu. Kada su se pojavile glasine da je George Miller možda potajno režirao Dead Calm, Sam je uvjerio američkog producenta Macea Neufelda da sam doista ja bio redatelj – a Mace me potom angažirao da režiram Patriot Games s Harrison Fordom - dodao je Noyce.

Glumica Magda Szubanski, prijateljica po kojoj je Neill nazvao jednu od svojih pataka, rekla je da je njegovom smrću bila 'potpuno šokirana'.

- Kada sam nedavno razgovarala s njim, bio je zdrav i stvarno sretan i uzbuđen zbog života, tako da je ovo zaista potresno. Bio je jedinstven. Tako talentiran, otmjen, prekrasan čovjek – s britkim, pomalo ironičnim humorom, topao i srdačan.

- Zbog ovog čovjeka sam se osjećao kao da mogu letjeti. Čak i kada sam bio potpuno nesređen, znao je učiniti da sve bude u redu. Voljeli smo razgovarati o ragbiju. Počivaj u miru, moj stari prijatelju. Sam Neill, pravi gospodin - napisao je na Instagramu novozelandski glumac Joel Tobeck, koji je s Neillom glumio u filmu Perfect Strangers iz 2003.

- Pamtit ću ga po njegovoj smirenosti, ljubavi prema vinu i mirnoj sigurnosti koju je unosio u svoje likove. Ne doživi se u svakom životu prilika da se sprijateljiš s legendom. Zauvijek sam zahvalan - napisao je Colin Trevorrow koji je režirao film 'Jurassic World Dominion'. Kolega novozelandski glumac Karl Urban uputio je iskrenu sućut obitelji Sama Neilla.

- Sam je bio zaista briljantan. Bio je inspiracija mnogima koji su krenuli njegovim pionirskim stopama. Prekrasan čovjek. Nacionalno blago koje je toliko toga dalo Novom Zelandu i svijetu. Sretan put, Sam - napisao je Urban, najpoznatiji po ulogama u filmovima The Lord of the Rings i seriji The Boys.

Glumica Tony Collette objavila je zajedničku fotografiju na društvenim mrežama te napisala: 'Volim te, dragi Sam. Heroju. Legendo. Dušo. Naš divni prijatelju. Već nam jako nedostaješ. Nastavi u miru, gdje god da jesi'.