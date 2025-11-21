Tuna tartar izazvao novi i pravi kaos u 'MasterChefu': 'Digao mi se želudac na ovo...'

U novom timskom izazovu natjecatelji 'MasterChefa' naći će se pred kuhanjem koje će od prvog trenutka nositi dozu neizvjesnosti, osobito nakon što će chef Mario najaviti atmosferu riječima: 'Vjerujem da će biti vatreno!' Već na početku bit će jasno da će se forma timova krojiti pažljivo i strateški, jer će žiri za vođe postaviti Endrinu i Vjekoslava. Ovaj izbor žirija Antonija će prokomentirati kao sastavljen od 'vrlo različitih karaktera, različitih razina znanja, različitih pristupa'. Chef Mario će pritom objasniti logiku ovog para riječima: 'Vodili smo se idejom: snaga klade valja, a um caruje', čime će otvoriti teren za proces biranja koji će ubrzo poprimiti napetu dinamiku.

Kandidati će se ubrzo suočiti s pitanjem tko će prvi imati privilegij odabira članova tima, a budući da se Endrina i Vjekoslav neće moći dogovoriti, žiri će svim natjecateljima prepustiti glasanje. Većina MasterChefovaca glasat će za to da ta prednost pripadne Endrini. Upravo će taj trenutak pokrenuti jedan od najintenzivnijih procesa formiranja timova do sada, jer će se borba voditi oko svakog pojedinog imena.

Chefovi će kroz humor dodatno pojačati atmosferu, osobito Goran koji će izjaviti: 'Endrina, mislim da si ušla u ulogu Pitt bulla. Vjeko nam je mali maltezer koji puno laje', dok će Stjepan ponuditi drugačiju perspektivu, navodeći: 'Mislim da je Vjeko više argentinska doga koja je u početku mirna, ali...'

Nakon intenzivnog biranja, timovi će poprimiti svoj konačni izgled. Endrina će okupiti Otta, Selmu, Egona, Barbaru i Juricu, dok će Vjekoslav formirati tim s Antonijom, Damjanom, Markom, Renatom i Krunoslavom. Stjepan će u jednom trenutku zaključiti da će ovakav žar vodstva i natjecateljskog duha, kakav će pokazati vođe timova, najaviti dvoboj visokih kulinarskih očekivanja te će reći: 'Kad vidim koliko ste oboje nabrijani, mislim da će ovo biti jedan od najboljih gastroduela'.

Tema kuhanja bit će pivo – namirnica koja će se pokazati mnogo svestranijom nego što se na prvi pogled čini. Pred natjecatelje će biti postavljena tri vrste piva, a svaki će tim dobiti sve tri vrste kako bi ih pravilno uparili s tri slana jela. Uz osnovni zadatak uparivanja, kandidati će morati voditi računa o dodatnom zahtjevu: jedno od piva morat će biti povezano s jednim specifičnim jelom, čime će se testirati njihova kreativnost, razumijevanje namirnice, kao i sposobnost timskog dogovora pod pritiskom.

Jedan tim izazvat će neugodnu reakciju kod žirija kad im donesu tuna tartar s pastom od sezama na majonezi od manga. Chef Goran će pri pogledu na jelo izjaviti: 'Izgleda mi odbojno, ja to ne bih probao', a Stjepan će jelu dati šansu, no već prvi zalogaj rezultirat će burnom reakcijom: 'Digao mi se želudac na ovo'.

Koji će tim donijeti ovo jelo i čija će on biti ideja, ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa.

