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Turanj je bio u 'Earth Songu', a branitelji iz tenka nam otkrili: Iz Oluje smo išli u Jacksonov spot

Piše Bojana Mrvoš,
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Turanj je bio u 'Earth Songu', a branitelji iz tenka nam otkrili: Iz Oluje smo išli u Jacksonov spot
Foto: DINKO NESKUSIL/IGOR SOBAN/PIXSELL

Pronašli smo posadu tenka zarobljenog u Oluji koja se s vozilom pojavljuje u spotu Michaela Jacksona snimanom i u Turnju 1995.

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Listopad je 1995., prošla su tek dva mjeseca od završetka rata, Turanj je oslobođen 7. kolovoza. Taj, kako su ga zvali, "mali Vukovar", bio je na prvoj crti bojišnice, strateški važna točka u obrani Karlovca, a danas mjesto u kojem se nalazi i Muzej Domovinskog rata. Nedugo nakon što su se zadnji put oglasile sirene za uzbunu, u mjesto stiže filmska ekipa iz SAD-a i Zagreba, Michael Jackson i njegov tim odabrali su Turanj za snimanje dijela spota čuvene "Earth Song", pjesme o ekološkom i ratnom razaranju Zemlje, o hororu rata i okrutnosti čovjeka prema životinjama i prirodnim resursima.

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