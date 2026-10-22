Turbulentna sudbina Cetinskih

Mirko Cetinski, jedan od najuspješnijih istarskih pjevača, preminuo je u 79. godini, ostavivši iza sebe 13 albuma. U sedamdesetima je Mirko bio među najpopularnijim pjevačima u državi, a proslavio se izvodeći evergreene. Održao je 24 turneje po SAD-u, četiri po Australiji i 200 koncerata u SSSR-u, te organizirao glazbene festivale i pokrenuo lokalni radijski program. Mirkova dva sina odlučila su krenuti očevim stopama, a po pisanju portala Glazba.hr, Tony je još kao školarac znao čime će se baviti.

ARHIVA - 2010. Rovinj: Obitelj Cetinski predstavila svoja uspješna vina Chardonnay | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Na to sam se odlučio videći kako moj tata putuje u mnoge gradove. Svi koji bi me gledali na televiziji i slušali na ploči slali bi mi pisma. Imao bih lijep stan i ženu, navodno je u zadaćnici napisao stariji brat Cetinski.

Matteo se početkom devedesetih proslavio pjesmom 'Arrivederci signorina', i osvojio nominaciju za Porina u kategoriji debitanta godine, no kasnije se posvetio studiju masovnih komunikacija u Bologni te je magistrirao u New Yorku. Tijekom boravka u Americi, radio je u produkcijskom timu legendarne NBC-jeve emisije Saturday Night Live, a po povratku u Hrvatsku osnovao je vlastitu tvrtku za TV produkciju te je kao predavač predavao menadžment i medijsku produkciju na privatnim zagrebačkim fakultetima. Matteo je danas uspješan dizajner interijera, namještaja i nakita. U tom je poslu ostvario zapažen međunarodni uspjeh te je dvije godine zaredom osvojio prestižnu međunarodnu nagradu "A' Design Award" u Italiji.

Rovinj: Dom Mattea Cetinskog | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Stariji brat Tony u potpunosti se posvetio glazbi. Njegov veliki proboj na scenu počeo je pjesmom 'Tebe ne bi mijenjao', a nastavio se 'Nek' te zagrli netko sretniji', a zatim i pobjedom na Dori 1994. s pjesmom 'Nek' ti bude ljubav sva'. U tom razdoblju Tony je nastupio i na izboru za Miss Dubrovačko-neretvanske županije i 'na prvu' se zaljubio u natjecateljicu Antonelu Butigan. Vjenčali su se godinu dana kasnije, a 1998. postali ponosni roditelji dječaka Kristijana. Na žalost, ljubav je pukla dvije godine kasnije. Antonela je odselila iz Hrvatske, a Tony je sina viđao kad god je mogao. Danas je ponosni djed unučice Elena koja ga ljeto posjeti u Rovinju. Zanimljivo, par je uspio dobiti crkveno poništenje braka od Vatikana.

ARHIVA - 2007. Vjenčanje Ivane Nobilo i Tonija Cetinskog | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nakon sedam godina veze, Tony je 2007. oženio Ivanu Nobilo koja mu je bila djevojka, ali i menadžerica. Par je sudbonosno 'da' rekao na romantičnom Crvenom otoku nedaleko od Rovinja. U znak svoje ljubavi, par je tetovirao 'vjenčani' prsten, koji je Tony kasnije uklonio. Naime, nakon sretnih pet godina braka tijekom kojih su dobili kćer Piju, par se 2012. odlučio razvesti. Ivana je 2015. godine podnijela prijavu protiv pjevača, zbog navodne nebrige i neispunjavanja obaveza uzdržavanja maloljetne kćeri. Nobilo je tada protiv bivšeg supruga već vodila sudski spor zbog neplaćanja alimentacije.

- Ne želim ovo komentirati. Mogu samo reći da pokušavam ispraviti sva dugovanja za koja nisam ni znao da postoje, a nastala su nakon njenih poslovnih pothvata. Što se alimentacije tiče, nju naravno plaćam, rekao je tada Tony za Jutarnji list.

- Šteta je što Tonijeva ljudska veličina ne prati veličinu njegovog pjevačkog talenta, kazala je tada Ivana Nobilo.

- Tony je bio sudužnik, a ne jamac za dva stana koja smo kupili prije rastave. Podijelili smo stanove i kredit, ali sam ja kao glavni dužnik platila porez za oba stana, a ne on. Povrat polovine iznosa tražila sam sudskim putem, ali smo se nagodili i plaća mi u ratama - rekla je tada Ivana.

- Ja sam naknadno prodala svoj stan, pa su mi slijedom toga apsurdne optužbe o dugovima nastalim zbog mojih poslovnih pothvata, kao i priče koje su došle do mene, a prema kojima sam ja navodno stanove iznajmljivala, čupala parkete i odnijela sav namještaj. Što se tiče apsurdnih optužbi prema kojima je Toni navodno zbog mene dizao kredite ili morao plaćati moja dugovanja, to je jednostavno nemoguće jer su i krediti i firma bili upisani na moje ime, tvrdila je tada Ivana Nobilo za Jutarnji. Par je u međuvremenu riješio nesuglasice, a Ivana se s novim partnerom preselila u Švicarsku. U jednom intervjuu Ivana je otkrila da je svoju sadašnju suprugu pjevač upoznao dok su njih dvoje bili na koncertu u zagrebačkom klubu.

ARHIVA: 2014. Vinkovci: Svadbena sve?anost Dubravke Dujak i Tonyja Cetinskog | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

15 godina mlađu Dubravku Dujak oženio je 2014. godine i to u Las Vegasu, zatim u njenim rodnim Vinkovcima, nakon čega su u Zagrebu organizirali zabavu za prijatelje, a nakon sedam godina braka zavjete su obnovili i na crkvenom vjenčanju u Opatiji.

Dubravka je po zanimanju medicinska sestra, no ujedno je i Tonyjeva menadžerica. Par se u studenom 2017. godine suočio s teškom prometnom nesrećom u kojoj je Tony svojim Mercedesom u Rovinju prešao preko 62-godišnjeg Ibrahima Kevljanina koji je smrtno stradao. Na suđenju, koje se razvuklo na nekoliko godina, utvrđeno je kako je nesretni Ibrahim pijan ležao na cesti te da pjevač nije mogao predvidjeti ni izbjeći opasnost koja se nalazila na kolniku iza nepreglednog zavoja te je oslobođen optužbi.

- Ono što ti najviše ostane u sjećanju je taj trenutak nesreće i činjenica da ništa nisam mogao napraviti da to izbjegneš. Još k tome tu je i trenutak kada nisam mogao pomoći čovjeku. To je ono što će mi ostati u glavi cijeli život, kazao je Cetinski nakon presude.

Rovinj: Tony Cetinski automobilom naletio na muškarca koji je ležao na cesti | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Istovremeno je u tom razdoblju završavao proces i protiv mame Cetinski, bivše doministrice turizma, Vinke Cetinski koja je bila terećena za kazneno djelo protiv okoliša. Teretilo ju se da je kao direktorica jedne firme od studenog 2009. do siječnja 2010. na području Mondelaco – Laco di Ran kod Rovinja, protivno propisima, uklonila autohtono raslinje, odnosno pustošila šumu na dvjema česticama od kojih se jedna, površine 14.000 četvornih metara, nalazi unutar zaštićenog područja. Vinka je u procesu koji je trajao od 2010. do 2017. oslobođena krivnje. No, tu nije bio kraj njihovim mukama. U lipnju 2019. godine, kada je imala 35 godina, Dubravka je u obiteljskom domu u Istri doživjela moždani udar. Tony je bio u kući i čuo je njezin vrisak, a potom i pad. Kada je došao na terasu, zatekao ju je kako se trese.

- Dva dana prije toga osjećala sam simptome koje sam zanemarila, bili su trnci. Trećeg dana oduzeli su mi se desna ruka i desna noga, počele su se grčiti i samo sam pala, ispričala je kasnije Dubravka. Pjevač je ostao pribran i pozvao hitnu pomoć te ostao uz suprugu.

Zagreb: Dolazak uzvanika na dodjelu medijske nagrade Večernjakova ruža | Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Pozvao sam hitnu pomoć i bio uz nju stalno, a pomislio sam da je gotovo kad je duboko izdahnula. No, to je zapravo bio znak da se proces smiruje, a Dubravka je nakon toga nekako došla k sebi, ispričao je pjevač. Hitna je Dubravku prevezla u riječku bolnicu gdje je zbrinuta. Na svojem je Instagram profilu Dubravka napisala da su, nakon što joj je Tony spasio život, sada izjednačeni 1:1.

- Mene je Dubravka spasila pojavivši se u mom životu. Uz nju se sve promijenilo i zajedno smo krenuli u prekrasnom smjeru. Sretan sam danas da sam tu gdje jesam s njom, kazao je Tony kasnije.

Prije nešto više od mjesec dana, Cetinski je ponovno završio na sudu, no ovog puta zbog lažnih COVID potvrda. Na Županijskom sudu u Zagrebu, Tony je odbacio tvrdnje USKOK-a da je kupio lažnu covid-potvrdu. U obrani je rekao da je 2021. prebolio koronavirus i da je vjerovao da je dobio potvrdu o preboljenju, a ne lažnu potvrdu o cijepljenju. Cetinskom se sudi u sklopu afere lažnih COVID potvrda u kojoj je ključnu ulogu odigrala tadašnja medicinska sestra Doma zdravlja Zagreb-Zapad Petra Rumiha. Ona je priznala krivnju i nagodila se s USKOK-om. Prema USKOK-u, Rumiha je tijekom 2021. u zdravstveni sustav neistinito upisivala da su necijepljene osobe primile cjepivo protiv COVID-a 19, nakon čega su im izdavane digitalne EU COVID potvrde. Većina optuženih sve je priznala, osim Cetinskog i još pet osoba. Cetinski tvrdi da je COVID prebolio u veljači 2021. te da je na stranicama HZZO-a vidio da može dobiti potvrdu o preboljenju koja mu je trebala kako bi mogao raditi i nastupati u inozemstvu.

Foto: Sasa Miljevic/24sata

- Tražio sam potvrdu o preboljenju da možemo raditi, odnosno nastupati u inozemstvu, rekao je Cetinski dodavši da dokaz o preboljenju ima u zdravstvenom kartonu te da je HZZO-u poslao tražene podatke i liječničku potvrdu. Cetinski tvrdi da je njegov gitarist rekao članovima benda da će dobiti potvrde, nakon čega mu je stigao kod.

- Screenshotao sam kod i s njim prelazio granicu ne znajući da je to lažna potvrda o cijepljenju, već sam mislio da je potvrda o preboljenju, rekao je Cetinski. Dodao je da cijepljenje za njega 'nije bila opcija' te da mito nikome nije dao.

*uz korištenje AI-ja