Turbulentnih 365 dana: Crna svijeća, manastiri, egzodusi i Instagram ratovi sa suprugom

Uspješna turneja, pa gubitak skrbništva nad sinom. Muž kao najveći oslonac, a onda velika svađa s njim. Kod Sevke je godina bilo jako turbulentno

<p>Početkom lipnja prošle godine, baš u ovo vrijeme, domaću showbizz scenu potresao je jedan od bizarnijih skandala. Nije bila riječ o preljubu, seks-aferi ili nekoj tučnjavi, nego o jednoj svijeći. Crnoj, da budemo precizniji. Jer ispast će da je njezina boja jako bitna za cijelu ovu priču...</p><p>Fast-forward do današnjeg dana. Opet nam estradnu scenu potresa skandal, opet su akteri isti i opet je dosta bizaran. Odrasli ljudi ratuju "followima" po Instagramu i brišu si fotke. Neozbiljno ponašanje, složit ćete se.</p><p>Ali nije da se skandali periodično, svakih 365 dana, događaju u životu<strong> Severine Kojić</strong> (48). Zadnjih 12 mjeseci kod Sevke bilo je... Pa ajmo reći - sadržajno. Sve je počelo s već spomenutom crnom svijećom.</p><p>- Bila je ispunjena crnim katranom i dosta teža od svijeće. Na kamerama je vidljivo da je naprava gorjela, ali nasreću je vjetar ugasio plamen. Policija radi forenzičku obradu da vidi o kakvom se predmetu radi. Na snimci se jasno vidi da je to postavio Igor Kojić (32), koji je previdio videonadzor na kući - komentirao je šokirani <strong>Milan Popović </strong>(54), ispred čije je kuće osvanula svijeća. Rekli smo vam odmah da je važna njezina boja. Jer odmah su krenule špekulacije... Sotonizam, crna magija, uroci, poroci, magije... Nizale su se razne teorije. Milan je sve to uredno prijavio policiji, Igor se pojavio na razgovoru, navodno, pisali su srpski mediji, i priznao sve. I tako je, čini se, ova afera došla kraju. Nogometnim žargonom, rezultat 0-0. Potom se posvetila Severina svojoj pjevačkoj karijeri. Sredinom ljeta objavila je za nju veliku vijest.</p><p>- Novi menadžer je<strong> Alen Ključe!</strong> - poručila je Sevka, a par se smješkao na raznim promocijama, eventovima, koncertima... No ta suradnja, kao što nam je svima poznato, nije bila dugog vijeka. Već u ožujku ove godine sve je puknulo. A ni tad nije bilo sve čisto. Prvo nam je Ključe rekao kako više nije Sevkin menadžer. Nije bila riječ ni o kakvoj svađi, nego se pravdao zdravstvenim tegobama. Nije mogao pratiti taj tempo, pričao je Ključe. I to je bilo skroz okej. Dok iz Sevina tima nisu poručili da je Ključe ipak njezin menadžer?! Kasnije ju je na nastup u Švicarsku pratio samo suprug Igor, koji je, opet navodno, jer kod Seve je često sve tajnovito, neko vrijeme i obavljao funkciju menadžera. U međuvremenu je pjevačica proživljavala pravu dramu na obiteljskom planu. Prvo se sredinom listopada okomila na ravnateljicu i učiteljice u svojoj školi, koje je optužila da surađuju s Milanom, da Igoru nisu dali da preuzme sina nakon škole...</p><p>A onda, 28. studenoga, za Severinu - katastrofa nad katastrofama, a za Milana pobjeda nad pobjedama. Sutkinja Tea Golub donijela je privremenu mjeru po kojoj skrbništvo nad sinom dobiva srpski poduzetnik. Taman u to vrijeme, bilo bi nepošteno ne spomenuti, Sevka je odradila i izrazito uspješnu “The magic tour” turneju po regiji. Dvorane u Zagrebu, Splitu, Ljubljani i Beogradu uživale su u pjesmama Splićanke.</p><p>A kako proslaviti uspješnu turneju te usput zabaviti sina i muža tijekom katoličkih blagdana? Pa otiđimo zajedno na Hilandar! Tko ne zna, riječ je o pravoslavnom manastiru u Grčkoj, u kojemu ženama ulazak nije dopušten. Unutra nikakvog luksuza nema, čak ni uvjeta za pristojan život, sve je asketski... Pa se dio javnosti pitao što Seve i Igor izvode s klincem. No ta epizoda je, kako je kod Sevke uvijek živo, djelomično i zaboravljena. Bez većih afera došla je ponajveća zvijezda regije do travnja. I onda joj se zaredalo. Boravila je u Beogradu kako bi vidjela sina, a onda je, pravi razlog zna samo ona, prekršila policijski sat i “zaradila” kaznu od 3200 kuna. Pravdala se policiji, pa sve na kraju priznala. Sutradan je napustila Beograd, bez supruga Igora, koji je ostao s roditeljima. Tad su krenula šuškanja o velikoj svađi...</p><h3>1. 6. CSI SVIJEĆA: IGOR KOJIĆ POSTAVIO NAPRAVU ISPRED MILANOVE KUĆE?</h3><p>Kako nam je tada ispričao srpski poduzetnik Milan Popović (55), suprug njegove bivše partnerice Severine Kojić (48), Igor Kojić (32), postavio mu je napravu ispred kuće.</p><p>- Naprava je nalik na svijeću, ispunjena visoko zapaljivim materijalom. Na snimkama se vidi da je naprava gorjela i da ju je postavio Igor Kojić, ali ju je, na svu sreću, vjetar ugasio na vrijeme – rekao je.</p><p>Zatim se Seve pratiteljima požalila da Milan ne preza ni pred čim kako bi je ocrnio. </p><h3>31. 7. SEVERINA ANGAŽIRALA NOVOG MENADŽERA ALENA KLJUČEA</h3><p>Novi menadžer splitske pjevačice krajem srpnja postao je Alen Ključe. Objavila je to sama Severina, a potvrdio nam je i Ključe. </p><p>- Istina je, surađujemo već mjesec i pol, iako je tek sad službeno - rekao je tad.</p><p>Ipak, suradnja nije dugo potrajala jer su se razišli u ožujku ove godine.</p><p>- Istina je da smo se razišli. Imao sam velikih zdravstvenih problema i više nisam mogao slijediti taj tempo – objasnio je menadžer.</p><h3>17. 10. ‘MOG SINA SU ZAKLJUČALI I FIZIČKI ZLOSTAVLJALI’</h3><p>Pjevačica je na press konferenciji povodom turneje iznijela teške optužbe na račun škole svojeg sina.</p><p> - Mojem suprugu iz škole nisu dale dijete nego su ga učiteljice zaključale u školu, navlačile ga, tjelesni i psihički povrijedile i tako su ga držale puna dva i više sata – rekla je.</p><p>Ravnateljica škole koju pohađa Severinin sin prijavila je pjevačicu zbog prijetnji koje su se navodno dogodile 10. ožujka pa je Splićanka u svibnju ove godine dva sata provela u VII. policijskoj postaji Trešnjevka, doznao je Jutarnji list.</p><h3>28. 11. SEVERINA VIŠE NEĆE ŽIVJETI SA SINOM, SKRBNIŠTVO DOBIO MILAN</h3><p>Sutkinja Tea Golub donijela je privremenu mjeru i odlučila u nepravomoćnoj presudi da dijete živi s ocem Milanom te da on samostalno brine o zdravlju i obrazovanju djeteta.</p><p>Vijest je šokirala Severinu koja je jedva tada dolazila do riječi.</p><p>- Ne znam što bih vam rekla. Nisam ovo očekivala zbog toga jer je napravljen presedan u postupanju - rekla je gušeći se u suzama pjevačica, pisao je Jutarnji list.</p><h3>28. 12. IGOR KOJIĆ OBJAŠNJAVAO MILANU ZAŠTO SU PUTOVALI U SVETU GORU</h3><p>Nakon što su se srpski mediji raspisali o posjetu Sevina muža Svetoj gori u Grčkoj, doznali smo kako je Igor zbog toga kontaktirao Milana Popovića. Mediji u Srbiji objavili su kako je pjevačičin sin s očuhom otišao u manastir Hilandar u Grčkoj. Dok su Igor i dječak bili u manastiru, Severina je navodno boravila u hotelu u okolici jer ženama nije dopušten dolazak u Svetu goru. Kojić je naknadno Milanu objašnjavao zašto je njegovog sina vodio u manastir. </p><h3>16. 4. SEVERINU PRIVELA POLICIJA, KRŠILA POLICIJSKI SAT BEZ DOZVOLE</h3><p>Pjevačica je bila u BMW-u zagrebačkih tablica nedaleko Tržnog centra Okov u ulici Partizanske avijacije u Beogradu kada su je “uhvatili”. S obzirom na to da je u Srbiji na snazi bio policijski sat, policija je provjerila ima li Seve potrebne dokumente s pomoću kojih bi se mogla kretati, a ustanovili su da dozvolu nema. </p><p>- Priznat će prekršaj i platit će novčanu kaznu – objasnio je tada njezin PR <strong>Davor Grgin.</strong></p><h3>23. 4. SEVE DOBILA MINIMALAC: TRAŽILI SU TO BEZ MOG ZNANJA</h3><p>Nakon što je u javnost procurila informacija kako je Seve tražila pomoć države za isplatu plaće i zadovoljila osnovni uvjet za državnu potporu, reagirao je njezin tim.</p><p>- Severinini suradnici, budući da je ona boravila u Srbiji, podnijeli su zahtjev za mjeru, bez njezine prethodne suglasnosti, i za njezinu samostalnu djelatnost – objasnili su tada i dodali kako je pjevačica tražila da se sredstva vrate. </p><h3>2. 6. ‘PRATIM TE – NE PRATIM TE’: SEVE VIŠE NE ŽELI PRIČATI O IGORU</h3><p>Šuška se kako je u braku Seve i Igora došlo do krize, a tome ide u prilog činjenica da su otpratili jedno drugo s Instagrama. Pjevačica je nedavno muža na njegovoj društvenoj mreži prozvala da su njegovi roditelji Dragan Kojić Keba (59) i supruga Olja krivi za njihovu svađu. No u ponedjeljak je došlo do obrata pa su se golupčići opet zapratili. Kako doznajemo, Splićanka suradnicima ne priča o suprugu…