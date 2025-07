Turbulentno na imanju: 'Ne radi ništa po cijele dane, mogao je i učiti, a sad ne vraća praktikum'

Mira nema od ranog jutra, ovce su pobjegle s imanja. "Preskočile su ogradu, moja krivica, nisam im rekao kako da ih privuku i išli su ih ganjati", otkrio je Davor. Strah ga je reakcije mentora Marinka. Manja, pak, smatra da nije kriv isključivo Marinko. "Svi su krivi koji su radili to", otkrila je.

Foto: RTL

Buntovni sluge su, s druge strane, okupirani drugim temama - bebama puhovima. "Jutros se budim sa zagonetkom u glavi, tako sam i zaspala. Vjerojatno sam sanjala i zagonetku i rješenje", otkrila je Doroteja. Svoj zadatak i dalje drži u tajnosti.

Manja i Davor komentirali su izbor drugog duelista, sigurni su da će biti odabrana Jelena. "Ja ću glasati za Nikolinu", otkrio je Davor Manji. "On će glasati iz emocije i glupih razloga koji nisu realni", kritizirala je Manja činjenicu da Davor neće glasati iz taktike.

Dario je uskoro primijetio dobru vijest! Vratile su se ovce i Davor je ovog puta bio spreman da ih dočeka. Odlučili su ih privući solju i hranom. Dotad, sluge spremaju doručak i uče iz praktikuma. Dok se Darko priprema za arenu, Jelena misli da je predodređena za borbu s njim. Manuela joj savjetuje da igra taktički i da pokuša lobirati za sebe. Jelena je uskoro otišla kod Ivana kako bi se raspitala za koga će glasati. "Nemam ja taktike", otkrio joj je Ivan. "Budi direktna i reci što mi se došla pitati, a ne okolo neke gluposti", zaključio je. "Nije mi više što je bila", dodao je.

Foto: RTL

Sluge su poslužili doručak, no nisu jeli s kandidatima da bi jeli. Doroteja je iskoristila trenutak da radi na svom tajnom zadatku. "Možda je tu negdje ključ koji trebam upotrijebiti", komentirala je. Darko je otišla nahraniti puhove, a potom otkrio i da mu je cilj u arenu ići s Jelenom, koju želi izbaciti. "U protivničkom je klanu i postala mi je odvratna osoba", komentirao je.

Uskoro je na imanje stigla Nikolina pa je stigao trenutak odluke za drugog duelista. "Jučerašnje glasanje nije ništa promijenilo", komentirala je Jelena i dodala da se u nikog nije razočara. "Svjesna sam kako stvari stoje, prevelikog iznenađenja nema", dodala je o odnosima u kuću. "Za Jelenu sam glasala osobno, bilo je to osobno glasanje", komentirala je Nikolina svoj glas. "Nisam nikome ništa napravila nažao ili bila nekorektna i za mene je to dovoljno", otkrila je, pak, Jelena. Manja je svoj glas dala Nikolini, baš kao i Davor i Jelena. Manuela je svoj glas dala Dariju. "Klanovi me ne zanimaju, odlučujem biti solo igrač - gdje stignem, stignem", zaključila je Manuela. U konačnici, Jelena je imala sedam glasova te je i službeno postala drugi duelist.

Foto: RTL

"Preda mnom je odlučujuća bitka, i to s osobom koje sam se najviše pribojavala", komentirala je Jelena. Dosljedna sebi ostala je samo Manuela nakon glasanja, a Manju i Davora zanimalo je zašto je dala glas baš Dariju. "Vidim da vrluda", komentirala je Manuela. Iako joj je ponuđeno da uđe u klan s njima, Manuela je odbila.

Nikolina, Darko i Mario razgovarali su o areni i glasanju te je Davor uvjerio ekipu da neće pustiti Jeleni u borbi za opstanak. Za to vrijeme, Dario je utješio Jelenu koja je plakala zbog glasova. "Ako se Jelena ne vrati, onda smo dva saveznika, to više nije klan", zaključila je Manja.

Foto: RTL

Složni su kandidati u radu na tjednom zadatku jer žele nazad u obiteljsku kuću. "Svaki detalj i sitnice pazimo i popravljamo", zaključio je Ivan. Kandidati žele proći tjedni zadatak i svi rade. Tijekom obiteljskog ručka, Davor je primijetio da su neki gramzljivi, a povukla se i tema nestalih napolitanki. "Namjerno sam malo napravio dramu, samo da vidim hoće li se ta osoba sama prozivati", objasnio je Mario. "Manuela je pojela napolitanke, sigurno", zaključio je kasnije Mario.

Doroteja radi na tajnom zadatku i slaže puzzle u tajnosti. Davor se brine za Jelenin opstanak i opominje je da uči iz praktikuma. "Zamolila sam Darka za praktikum pa mi je rekao da ne može, da sam ja imala dovoljno vremena", otkrila je Jelena. "Ne radi ništa po cijele dane, mogao je učiti po cijeli dan, a ona radi. I sad on njoj ne da praktikum", ljut je bio Davor.

Foto: RTL

Djevojke su pokušale utjerati ovce unutra, no nije uspjelo, ovce su pobijedile u bitci! "Bila sam tako blizu", tužna i uznemirena je bila Manuela.

Uskoro je Jelena stigla u izolaciju kod Doroteje i Darka. "Vraćaj nam se nazad, mislim da sam u svemu bila korektna, imam se s čime ponositi", zaključila je Jelena. Davor i Jelena imaju tešku komunikaciju, no puhovi razbijaju napetu atmosferu. Uskoro su se Jelena i Darko počeli raspravljati oko praktikuma, no ubrzo je rasprava završena i Jelena je krenula s učenjem.

'Farmu' gledajte od 20.15 sati na RTL-u.