Turbulentan brak: Hvalio se da je spavao s njom, a varao ju je

Kada je djevojka koja je sjedila s druge strane bazena spustila knjigu, skinula sunčane naočale i pogledala me... Bila je toliko neobično lijepa da sam se gotovo glasno nasmijao... Bila je veličanstvena. Raskošna. Ukratko, bila je prokleto previše. I ne samo to, već me potpuno ignorirala, opisao je filmski glumac Richard Burton u svojim bilješkama prvi susret s Oskarovkom Elizabeth Taylor. Nije mu pošlo za rukom da ju tad zavede jer je Taylor njega smatrala velikim ženskarošem.

- Ne želim mu biti samo još jedna crtica na pojasu - rekla je tad Elizabeth, a nije ni slutila da će ga ponovno sresti na snimanju 'Kleopatre'.

- Je li ti itko rekao koliko si lijepa djevojka? - bio je ulet kojim je Richard htio osvojiti Oskarovku, ali ona nije bila impresionirana. Ipak, tijekom snimanja filma, pogotovo intimnih scena, Elizabeth je 'pala' na Richarda.

- Gospodo, upravo sam se seksao s Elizabeth Taylor na zadnjem sjedištu svog Cadillaca - bile su riječi kojima se Richard obratio vizažistima na setu.

Njihov odnos bio je toliko turbulentan da su se čak dvaput vjenčavali i dvaput razvodili. Na današnji dan prije 44 godine Taylor je po drugi put rekla 'da' Richardu. Njihova ljubav bila je luda, strastvena, sa sastancima i rastancima, dramatičnim prepirkama, a potom i slatkim mirenjima. Burton je Elizabeth obasipao darovima, skupocjenim dragim kamenjem. Njihov odnos pratio je cijelo svijet jer su od obične ljubavne veze napravili spektakl.

- Richard je bio veličanstven u svakom smislu te riječi. Bio je veličanstven na pozornici, u filmovima, čak i u seksu. Barem po mom mišljenju - jednom prilikom je Elizabeth opisala Richard.

Burton je često bio romantičan. Elizabeth je nerijetko slao pisma koje je ona čuvala. Ipak, Richard se nije mogao obuzdati pa je često varao Elizabeth, što je bio i razlog njihovih svađa i prekida. Prema autoru njegove biografije, Burton je spavao u prosjeku s tri žene tjedno i tako tri desetljeća. U svojim najboljim danima, između 1947. i 1975., imao je ljubavnicu svaki drugi dan. Velšanin je, navodno, spavao s 2500 žena.

- Znam da sam veliki lažov, ali vjeruj mi da te nikad u životu nisam izdao. Jednostavno, volim te previše, ali ponašam se kao idiot. Zaslužujem svu bol koji mi možeš nanijeti - napisao je Richard u jednom pismu.

