Turska glumica Ahu: Mama sam koja ima jasna pravila, a sve za dobrobit svog sina Kemala

Na Novu TV od ponedjeljka, 16. svibnja, stiže nova napeta turska dramska serija s proslavljenom Ahu Yagtu (43) koju su naši gledatelji upoznali kao pohlepnu odvjetnicu Džandan u hit-seriji "Tuđi život". U novoj uspješnici, "Snaga obitelji", gledamo je u ulozi Suzane, bogate ljubavnice Akifa (Celila Nalçakana), zbog koje je on skrivio dvije nesreće u kojima je četvero djece ostalo bez roditelja.

Koje su vam Suzanine osobine bile najuzbudljivije? Poistovjećujete li se katkad s nekim njezinim osobinama?

Suzan baš poput mene u nekim situacijama može ostati jako smirena. Mislim da smo u tome slične. S druge strane, Suzan je lik prema kojemu se obitelj i muž loše ponašaju, koji je često doveden pred svršen čin i izložen manipulacijama. Zbog toga nije netko tko puno vjeruje u sebe. Način na koji se nosi sa stvarima i njezine reakcije drukčije su. Katkad postane neuravnotežena i burno reagira, a katkad se čini kao da je prihvatila to jadno stanje. Kao da je cijeli svijet objavio rat protiv nje. Stalno se sukobljava s kćeri jer su im karakteri skroz suprotni. Ona je žena i majka koja se sama bori za život. Ali Suzan ima i jaku stranu i uvijek ju je imala.

Pandemija je donijela puno promjena. U ovakvim vremenima te su promjene nekima uzbudljive, ali kakva je situacija kod vas?

Na početku pandemije, zbog šoka i jer nisam znala što se događa, živjela sam povučeno. U tom sam razdoblju opazila razne stvari. Primijetila sam da mi je porasla razina svijesti. Moj pogled na stvari posve se promijenio. Mislim da je to razdoblje kod mene stvorilo osjećaj sreće. Kad sam se s visokom motivacijom, energijom, spoznajama i više iskustva ponovno vratila na isto, primijetila sam da postavljam pitanje: Kamo idemo? To su svi ispitivali. Ali ono što sam shvatila jest da na to pitanje nema odgovora. Primijetila sam da to razdoblje možemo prevladati samo ako ga prihvatimo. Ne treba gubiti ravnotežu i motivaciju. I ne, ne brinem se previše. Ne dopuštam da mi dođu misli koje bi izazvale brigu. Zbog toga se trudim da događaji ne utječu previše na mene. Ne govorim o bezosjećajnosti, naravno, ali trudim se držati dalje od svega što bi me iscrpilo, uzrujalo i umanjilo mi energiju. U tom smislu zaista dajem sve od sebe.

Izvana se čini da ste jako brižna majka koja ima pravila. Da pitamo vašeg sina Kemala, što bi rekao o vama?

Da, ja sam majka koja ima pravila. Zaintrigiralo me ovo pitanje dok sam odgovarala na njega, pa sam ga postavila Kemalu. Bio je jako sladak, ovako mi je odgovorio: 'Mamice, ti si jako slatka, mila majka puna ljubavi. Ali katkad ne radiš ono što želim. Dobro, shvaćam da mi želiš dobro, ali bilo bi jako dobro kad bi učinila i što ja želim'. Jako mi se svidjelo. Bilo mi je drago to čuti iz njegovih usta. Pravila moraju postojati i djeci trebamo postaviti granice kad je to potrebno kako bi se osjećala dobro i sigurno. I pažnja je jako važna. Stalno sam brižna.

Danas žene kao da nisu zadovoljne sobom onakve kakve jesu. Estetski zahvati traženi su kao nikad. Što mislite o tome?

Stvarno me zanima dokle će dospjeti pitanje estetike. Svi su počeli ulaziti u kalup. Velike usne, duge trepavice... Pretjeruje se. Naravno, to je svačiji izbor. Svatko ima slobodu djelovati u skladu s onim što misli da bi mu pristajalo, ali meni se ne sviđa biti negdje gdje postoji samo jedan tip ljudi. Sa sobom bogme ne radim baš puno. Na kraju dana svi ionako starimo, koža nam se objesi i nabora. Trebamo prihvatiti proces. Nitko ne bi trebao prestati paziti na sebe jer stari. Jako je važno njegovati se, ponašati se dobro prema svojoj koži i tako se hraniti. Mislim da ljepota počinje iznutra. Počinje najprije od lijepih misli, a poslije se nastavlja prehranom. Ne mislim da se sastoji samo od osobne njege.

Vaš je odnos sa svijetom mode uvijek dobar, ali i vas kritiziraju zbog vaših izbora. Kako se nosite s kritikama?

Uvijek sam se dobro slagala sa svijetom mode. Ne znam zašto su me kritizirali. Možda ima neke veze s mojim stilom. Ne mora se svima sve sviđati. Ja imam svoj stil. Katkad se odijevam eklektično, a katkad kombiniram vintage s današnjim trendovima ili basic komadima.

Kao i kad je riječ o svakoj slavnoj osobi, i o vama se objavljuje puno istinitih i lažnih vijesti. Koliko negativne vijesti utječu na vas?

Na meni je da zaštitim svoj privatni život i postavim granice. Naravno da i ja imam svoju crvenu liniju i želim da je se poštuje. Mislim da sam se, kad je o tome riječ, jako dobro postavila. Što se tiče vijesti u časopisima, one me ne zanimaju. Zbog toga nisam materijal nikakvih lažnih vijesti.

Postoji li nešto o čemu ste sanjali, a do danas niste ostvarili?

Snovi podrazumijevaju promjenjivost jer se, s obzirom na tajming, mladost, prioritete, čak i uvjete, mijenjaju i snovi. Moji su se snovi uglavnom ostvarili. Ostvarili su se bez truda. Ako zauzmete stav u životu, nema potrebe da se puno trudite. Ono o čemu ste sanjali život vam ionako nudi.

Kakav je vaš odnos prema braku?

Dvoje ljudi koji se vole ne moraju se nužno vjenčati. Mogu provesti život živeći zajedno. Mogu biti životni suputnici. Mislim da nema potrebe da nužno budu supružnici kako bi jedno drugomu bili prijatelji. Ako žele osnovati obitelj, naravno. Zašto ne?

Najčitaniji članci