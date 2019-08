Turskoj zvijezdi slava ne znači: 'Puno sam trpjela, kao Fazilet'

Glumica Nazan Kesal (50) odigrala je naslovnu junakinju u turskoj uspješnici 'Fazilet i njezine kćeri'. Utjelovila je simpatičnu, ali proračunatu Fazilet, koja želi bogato udati svoje dvije kćeri.

- Ja sam vrlo sretna glumica. Slava i popularnost ne diraju me previše. Svi smo mi u potrazi za razlogom dolaska na ovaj svijet. Ja to pokušavam otkriti baveći se glumom - rekla je Nazan za IN Magazin Nove TV.

Foto: IMDB

Kaže kako se osjeća kao da radi posve običan posao, a slava joj ne znači puno.

- Aplauz je samo nagrada glumcu. Ne govori ništa drugo. Zbog toga se ego ne uzdiže, ne bi se trebao uzdizati. Govorim kako je kod mene. Moj se ego spušta na zemlju kad mu plješću - dodala je.

Foto: IMDB

Njeni gledatelji usredotočeni su na lik kad je vide na ulici, a ako nisu usredotočeni je ne prepoznaju i kaže kako može biti vrlo opuštena. Njezin je lik u seriji strastven i ambiciozan, a iako često spletkari, sve to radi za dobrobit svoje obitelji.

– Faziletino mjesto u mojoj glumačkoj karijeri vrlo je posebno. Puno je drukčija od svih likova koje sam dosad glumila u kazalištu, na filmu i na televiziji. Kao glumica, ne volim glumiti nešto što sam već glumila. Uloga me više privlači ako lik dolazi iz mjesta koje ne poznajem, iz svijeta koji mi je nepoznat. Fazilet je bila takva - rekla je Nazan.

Foto: IMDB

Dodala je kako je ova uloga daleko od svih koje je dosad igrala te da joj je govorila nešto potpuno novo, s obzirom na to da Fazilet ima stranu koja na neki način pokazuje da i majke mogu pogriješiti. Fazilet je kao obična siromašna građanka zanesena idejom bogatstva koju on nameće, a scenarij je prihvatila zato što, prema njenom mišljenju, lijepo prenosi sukobe među društvenim slojevima.

- Poznajem odraze nižeg sloja jer sam i sama odrasla u malom gradiću i dobro znam što znači siromaštvo. Uz to sam, poput nje, borbena žena, nikad ne odustajem ni od čega. Ako nešto zamislim, dat ću sve od sebe da slijedim taj san. Puno sam pretrpjela, kao i Fazilet. Puna sam ljubavi, nježna sam, ali nisam toliko agresivna - ispričala je glumica.

Foto: IMDB

Otkako se serija počela emitirati u Turskoj, kaže kako se nije puno toga promijenilo.

- Samo su me ljudi počeli pozdravljati na ulici, a to mi se jako sviđa. Ili se dolaze fotografirati, čak i izdaleka. To u meni izaziva veliki ponos. U nekom vas dijelu svijeta gledaju na televiziji i dolaze zbog vas. Ili vas brane na društvenim mrežama, dijele vaše slike. Dolaze na set s darovima. Većinom su to učenici i nevjerojatno me usreći kad od džeparca kupe dar za mene – kaže glumica, koja je dijete rastavljenih roditelja i u stabilnoj je vezi s glazbenikom Barışom Yurtcuom, za kojeg kaže da joj je velika potpora.

- Dečko mi je velika potpora i čuva mi leđa. Uvijek ga pitam za mišljenje kako bih napredovala. Ima drukčiji pogled na stvari pa mi je njegovo mišljenje vrlo važno – zaključila je.

Foto: Promo

Dodala je i kako su joj prijatelji govorili o Hrvatskoj te da bi je voljela posjetiti jednog dana.

- Znam da je vaše more vrlo lijepo. To je zemlja koja me jako zanima. Moram je otkriti. Znam da ste vrlo dobri u nogometu, svaka čast na tome – rekla je Nazan.