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'Tuškanac u gostima' donosi izbor filmova Zrinka Ogreste, u sjećanje na velikog redatelja

Piše 24sata,
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'Tuškanac u gostima' donosi izbor filmova Zrinka Ogreste, u sjećanje na velikog redatelja
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Foto: Denis Lončar/privatni album
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U Histrionskom domu pogledajte izbor filmova nagrađivanog redatelja, među kojima su 'Krhotine' i 'S one strane', intimne drame prožete posljedicama političke prošlosti

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U sjećanje na nedavno preminulog Zrinka Ogrestu, jednog od najcjenjenijih hrvatskih filmskih autora, Tuškanac u gostima u partnerstvu s Hrvatskom kinotekom pri Hrvatskom državnom arhivu započinje retrospektivu njegovih dugometražnih igranih filmova te donosi izbor kratkometražnih ostvarenja. Kroz priče o pojedincima suočenima s posljedicama političkih previranja, narušenim obiteljskim odnosima i moralnim dvojbama, Ogresta je izgradio prepoznatljiv redateljski rukopis obilježen preciznom vizualnom kompozicijom, suptilnom gradnjom napetosti i snažnim osjećajem za društveni kontekst. 

Foto: PROMO

Prvi dio ciklusa In memoriam: Zrinko Ogresta tijekom listopada će se prikazivati u Centru za kulturu Histrionski dom (Ilica 90), a ulaz na sve projekcije je besplatan. 

Program će, 08. listopada u 19 sati, otvoriti socijalno-psihološka drama S one strane (2016), o ženi čiji se život uzdrma kada, dvadeset godina nakon što je napustila supruga, časnika JNA, primi njegov telefonski poziv. Film je na Pulskom filmskom festivalu nagrađen sa sedam Zlatnih arena, među kojima su one za najbolji film, režiju, scenarij te glumu Ksenije Marinković i Lazara Ristovskog. O Ogresti i njegovu stvaralaštvu na otvaranju će govoriti snimatelj i njegov dugogodišnji suradnik Branko Linta te filmski kritičar Josip Grozdanić.

Foto: PROMO

Na rasporedu je i blok Ogrestinih kratkometražnih ostvarenja. Studentski rad Intermezzo (1979), nastao pod mentorstvom Ante Babaje, bilježi svakodnevicu Zagrepčana na ulicama. U središtu psihološkog horora Vraćam se odmah (1984) motiv je ukletog hotela, dok Zabranjena igračka (1985), snimljen u produkciji Zagreb filma, prati zanemarenog dječaka koji uhvati miša i pretvori ga u kućnog ljubimca. Blok čini i romantična priča Konzerva (1986) o djelatniku trgovine koji se, promatrajući videonadzor, zaljubi u kradljivicu. Film bilježi jednu od prvih uloga Ksenije Pajić.

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Prvi dio ciklusa zaokružit će Krhotine (1991), Ogrestin igrani prvijenac u čijem je središtu Ivan Livaja koji pronalaskom očevog dnevnika otkriva obiteljsku prošlost obilježenu političkim progonima i emigracijom u razdoblju komunističke Jugoslavije. U glavnim su ulogama Filip Šovagović, Alma Prica i Slavko Juraga, uz Nadu Subotić, Semku Sokolović, Ivu Gregurevića i druge.

Foto: PROMO

Raspored projekcija Tuškanca u gostima dostupan je na web stranici Kina Tuškanac. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni kina domaćina sat vremena prije početka projekcije, kao i online putem platforme ulaznice.hr.

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