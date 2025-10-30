Obavijesti

1. STUDENOG

Tuškanac u gostima povodom Halloweena prikazuje filmove Novog francuskog ekstremizma

Foto: YouTube

Obožavatelji sedme umjetnosti ovog će vikenda u Kulturno informativnom centru imati prilike uživati u čak 12 zanimljivih filmova

Filmom 'Učiteljica glasovira', adaptacijom romana 'Pijanistica' nobelovke Elfriede Jelinek. u subotu, 1. studenog u zagrebačkom Kulturno informativnom centru (KIC) otvara se filmski program Tuškanca u gostima posvećen Novom francuskom ekstremizmu.

Prikazat će se 12 filmova koji 'u duhu mračne i uzbudljive atmosfere Halloweena' testiraju granice tijela i psihe, a dio su provokativnog pokreta u filmu nastalog krajem 1990-ih kao reakcija na tjeskobu modernog doba.

Foto: YouTube

Ta su ostvarenja poznata po šokantnim, često sadističkim i morbidnim prikazima tijela, boli i krvi, kao i po seksualnoj devijantnosti te iskrenosti koja razotkriva ljudsku ranjivost i granice izdržljivosti, najavljeno je iz 'Tuškanca'.

Film otvorenja, adaptacija romana 'Pijanistica' nobelovke Elfriede Jelinek iz 2001., ne koristi brutalno nasilje uobičajeno za ovaj pokret, no kroz odnos autoritarne učiteljice glasovira i njezina mladog učenika istražuje potisnute nagone i njihovu razornu snagu.

Foto: YouTube

Body horor 'Nevolje svakog dana' (2001), o mladom paru koji u Parizu otkriva seksualnu strast transformiranu u nasilje i kanibalizam, dobio je ime po pjesmi 'Trouble Every Day' grupe Tindersticks. U glavnoj ulozi je kultni američki nezavisni glumac Vincent Gallo.

Triler-horor 'Za moju sestru!' (2001), filmašice i književnice Catherine Breillat, prati dvije sestre i sukob između seksualne radoznalosti mlađe tinejdžerice i zaštitničke kontrole starije, dok film 'Nepovratno' (2002.), najkontroverznije ostvarenje Gaspara Noéa donosi niz tragičnih događaja tijekom jedne noći u Parizu, a u glavnim ulogama nastupaju tada svježi supružnici Monica Bellucci i Vincent Cassel.

Foto: YouTube

'U mojoj koži' (2002) prikazuje mladu ženu koja razvija destruktivnu fascinaciju samopovrjeđivanjem, dok 'Krvava romanca' (2003), oslonjena na 'Teksaški masakr motornom pilom', prati dvije studentice koje na osamljenoj farmi postaju mete brutalnog ubojice.

Crpeći inspiraciju iz vlastitog straha od zarobljenosti i gubitka identiteta, Fabrice du Welz snimio je psihološki horor 'Kalvarija' (2004) o putujućem pjevaču kojeg zarobljava nestabilni gostioničar.

Horor 'Oni' (2006) prati mladu učiteljicu i njezinog partnera koji se na izoliranom imanju nedaleko Bukurešta suočavaju s misterioznom prijetnjom, a film 'Granice' (2007), inspiriran djelovanjem ekstremističkih skupina prikazuje grupu mladih kriminalaca koji zalutaju u selo gdje ih dočekuje obitelj sadističkih neonacista.

Prikazuje se i 'Carski rez' (2007) u kojem mlada trudnica mora zaštititi svoje nerođeno dijete od zlokobne žene, te 'Mučenice' (2008) za koje je Pascal Laugier napisao scenarij dok se borio s kliničkom depresijom i bio na rubu samoubojstva

Ciklus zatvara raskošni audiovizualni 'Klimaks' (2018) koji, prateći francusku plesnu trupu koja se suočava s kaosom kada shvati da je u sangriju vjerojatno ubačen LSD, propituje granična mentalna stanja, rubove svijesti, snovitost i halucinantnost.

Foto: YouTube

