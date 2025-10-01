Tužna ispovijest Sandre Afrike: 'Oca nisam vidjela godinama, a kao malu me tukao kablom...'

Poznata srpska pjevačica Sandra Afrika već je ranije govorila o odnosu sa svojim ocem, a sada je za Kurir potpuno otvorila dušu. Otkrila je nepoznate detalje o svom životu, kao i o razvodu svojih roditelja, za kojeg tvrdi da ga je dobro podnijela. Pjevačica nema kontakt s ocem, a ne može potvrditi ni je li živ.

Roditelji Sandre Afrike rastali su se kada je ona bila učenica četvrtog ili petog razreda, a vrlo dobro se sjeća trenutka kada je majka, kojoj je od nervoze počela otpadati kosa, ocu rekla da ode iz kuće te kada je uništila sve zajedničke fotografije. Osim nje, u obitelji je bilo još dvoje mlađe djece, njezini brat i sestra. Pjevačica ističe kako je njen otac bio vrlo nasilan prema njima kao djeci.

U nekoliko navrata, dok je majka radila, otac je Sandru kaznio ošišavši je na ćelavo kada je dobila jedinicu u školi. 'Nije se snašao u roditeljstvu, mislim da se uplašio tog momenta, žensko dijete, što ću sada?', kazala je Sandra te dodala da ga ne osuđuje. Nadalje, navodi još jedan traumatičan događaj koji joj je ostao u sjećanju. Kada je bila djevojčica od tek tri godine, otac ju je istukao kablom od televizora jer je susjedi ukrala jaje iz kokošinjca. Trogodišnju Sandru pokušala je obraniti mamina prijateljica koja je naišla, no i na nju je otac nasrnuo istim kablom. Unatoč svemu, tvrdi kako brata nije toliko tukao, a na majku nikada nije digao ruku.

Oca, koji joj nije čestitao ni 18. rođendan, pjevačica je posljednji put vidjela prije nekoliko godina. Njena je majka srela njenog kuma, očevog prijatelja, koji joj je priopćio da je bolestan. Kao najstarija kćer, Sandra ga je, potaknuta majčinim riječima, odlučila nazvati i posjetiti. 'Kada sam ga isprva vidjela, stvarno sam se isplakala kao nitko i stvarno mi je bilo teško jer ga puno godina nisam vidjela.', izjavila je Sandra dodavši kako ju je šokiralo stanje u kojem ga je zatekla. Iako više nisu u kontaktu, vjeruje da je ozdravio.

Ni odnos pjevačice s očevom stranom obitelji nije ništa bolji., a za bakinu smrt prije nekoliko godina joj nitko nije javio. Suprotno tome, s majčinom majkom, koja živi u Njemačkoj, ima dobar odnos te se često čuju.