Tužna sudbina Marijane: 'Bivši dečko me pokušao triput ubiti'

Gledatelji su mjesecima unazad pratili zgode i nezgode kandidatkinje showa 'Ljubav je na selu', Marijane Črlenec. No, nisu znali da se iza veselog osmijeha krije tužna životna priča.

Foto: RTL

Kandidatkinja farmera Hakije Špage nije mogla sakriti suze dok je slagala dvorac od drvenih kockica, a u intervjuu za RTL otkrila je detalje iz djetinjstva.

Foto: RTL

Prisjetila se teških trenutaka i otvorila dušu. Naime, otac ju je fizički i psihički zlostavljao. Imala je samo četiri godine kada je

- Imam blokadu, imala sam četiri godine i ne sjećam se svega. Tata i mama su se rastali, otac se odao alkoholu. Ja sam završavala osmi razred kad su se rastali. Odlučila sam reći mami tek nakon 25 godina, kad sam krenula u crkvu, i nisam više mogla držati stvari u sebi. Ona je odmah pozvala policiju da vidi kakve se mjere mogu poduzeti. Tata nikad nije bio dobar prema nama, pogotovo prema bratu i mami. Mlađi brat mi je od samog rođenja bio bolestan. Sa šest godina dobio je tumor na ruci, nasreću dobroćudan... Danas ima 28 godina.

Foto: RTL

S 19 godina upoznala je sada već bivšeg supruga. Željela je obitelj koja funkcionira. Nisu se dobro slagali, ali su se sporazumno rastali. Marijana je u braku dobila kćer, a naglašava kako je s ocem djeteta u odličnim odnosima.

Foto: RTL

Novog partnera pronašla je s 22 godina. U tom trenutku smatrala je da nikada bolju osobu nije upoznala. No, pakao je počeo kada se preselila u njegov grad.

- Tu su počeli njegovi ispadi - poguravanje, vrijeđanja, šamari… Nadala sam se stalno da će biti bolje. I onda smo se preselili kod njega u kuću gdje je živjela i njegova mama. Mi smo bili na gornjem, a ona na donjem katu. To se sve zahuktavalo, i prema svojoj majci je bio agresivan, a ja sam ostala trudna sa svojim sinom. Tu je počeo totalni kaos. Znao je doći u tri-četiri ujutro iz izlaska dok sam bila trudna. Spavala sam uvijek s jednim okom otvorenim jer sam znala što me čeka kad dođe doma. Znao me po zimi i snijegu zaključati na balkon, zaključati me u kupaonicu pa me zalijevati hladnom vodom. Tri puta me pokušao ubiti. Koliko puta mi je dijete spavalo na rukama dok me šamarao i čupao, a ja sam bila kao kamen. Jedanput nas je izbacio iz auta pijan, mene, kćer i sina koji je još bio beba u nosilici. Rekao je da imamo sat vremena da napustimo kuću i da će me ubiti ako me ondje pronađe. S njegovom mamom sam spakirala najosnovnije stvari i pobjegla u hotel, ali me pronašao i tamo fizički napao - ispričala je Marijana za RTL.

Foto: RTL

Krajem 2014. se prijavila u zdravstvenu ustanovu kako bi zaštitila djecu i sebe. No, tvrdi, oni nisu napravili dobar posao. Bila je prisiljena otići živjeti kod majke, a njezina djeca kod svojih očeva jer je njezin nasilni partner, kako tvrdi, učinio sve da je u očima institucija učini nesposobnom za brigu o vlastitoj djeci.

POGLEDAJTE VIDEO: