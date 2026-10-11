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VIOLETA PINČIĆ

Tužna vijest u obitelji popularne voditeljice: Preminula je mama Doris Pinčić Guberović...

Piše 24sata,
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Tužna vijest u obitelji popularne voditeljice: Preminula je mama Doris Pinčić Guberović...
Šibenik: Doris Pin?i? Rogoznica prošetala gradskom rivom | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Vijest o smrti Violete Pinčić podijelila je Župa sv. Ante Smiljevac na svom Facebook profilu.

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Preminula je Violeta Pinčić, majka poznate zadarske glumice i voditeljice Doris Pinčić Guberović.  Vijest o njenoj smrti podijelila je Župa sv. Ante Smiljevac na svom Facebook profilu. 

- Našoj dragoj župljanki Violeti, koja je s radošću dolazila na sv. Misu, neka Gospodin otvori vrata Vječne Gozbe u Božjem Kraljevstvu! Dragoj obitelji najiskrenija sućut i čvrsta nada u Vječnost života!, napisali su ispod fotografije osmrtnice. Violeta Pinčić godinama je radila na Sveučilištu u Zadru, a sa suprugom Marijom ima troje djece.

Doris Pinčić danas je jedno od najprepoznatljivijih lica HRT-a, a slavu je stekla ulogom u seriji 'Larin izbor'. Više puta tijekom karijere govorila je o svojoj obitelji i koliko su se žrtvovali da bi ju školovali. 

- Tek kad i sami postanemo roditelji možemo razumjeti što su sve oni za nas radili. Lijepo ih je zauzvrat učiniti ponosnima, napisala je prije četiri godine ispod fotografije s roditeljima snimljene povodom njene druge fakultetske diplome. 

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