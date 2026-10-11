Tužna vijest u obitelji popularne voditeljice: Preminula je mama Doris Pinčić Guberović...

Preminula je Violeta Pinčić, majka poznate zadarske glumice i voditeljice Doris Pinčić Guberović. Vijest o njenoj smrti podijelila je Župa sv. Ante Smiljevac na svom Facebook profilu.

- Našoj dragoj župljanki Violeti, koja je s radošću dolazila na sv. Misu, neka Gospodin otvori vrata Vječne Gozbe u Božjem Kraljevstvu! Dragoj obitelji najiskrenija sućut i čvrsta nada u Vječnost života!, napisali su ispod fotografije osmrtnice. Violeta Pinčić godinama je radila na Sveučilištu u Zadru, a sa suprugom Marijom ima troje djece.

Doris Pinčić danas je jedno od najprepoznatljivijih lica HRT-a, a slavu je stekla ulogom u seriji 'Larin izbor'. Više puta tijekom karijere govorila je o svojoj obitelji i koliko su se žrtvovali da bi ju školovali.

- Tek kad i sami postanemo roditelji možemo razumjeti što su sve oni za nas radili. Lijepo ih je zauzvrat učiniti ponosnima, napisala je prije četiri godine ispod fotografije s roditeljima snimljene povodom njene druge fakultetske diplome.