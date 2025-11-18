Saznajte što vas očekuje večeras na glavnim TV kanalima – od najuzbudljivijih serija i dokumentaraca do najboljih filmova na specijaliziranim kanalima. Donosimo pregled TV programa za 18. studeni
TV program: Što gledati večeras
Večeras vas na hrvatskim televizijama očekuje uzbudljiv izbor zabavnog, informativnog i filmskog sadržaja! Pripremite kokice, jer donosimo pregled najvažnijeg iz večernjeg programa na glavnim kanalima i preporuke za najbolje filmove iz bogate ponude.
HRT 1
Na HRT 1 večer počinje popularnim kvizom "Potjera" koji okuplja cijelu obitelj pred ekranom. Nakon toga slijede zanimljive dokumentarne serije i filmovi: završna epizoda "Ne zaboravite ostaviti recenziju: Izvan sezone" i inspirativni dokumentarac "Planine" s Mihovilom Španjom. Za kraj večeri, tu je "Košnice novog života" i informativni "Dnevnik 3".
- 18:07 Potjera
- 20:15 Ne zaboravite ostaviti recenziju: Izvan sezone
- 20:46 Planine (Mihovil Španja)
- 21:21 Košnice novog života
- 22:10 Dnevnik 3
HRT 2
Na drugom programu uživajte u zanimljivim putopisima i dokumentarcima, a prava poslastica stiže u 21:04 s romantičnom dramom "Brooklyn". Za ljubitelje trilera, kasnije navečer slijedi "Ubojstva bez kajanja".
- 19:24 Tragom knjiga
- 20:15 Tajne iz zraka - Tajanstveni spomenici
- 21:04 Brooklyn
- 22:59 Ubojstva bez kajanja
RTL
RTL večer započinje s "Divljim pčelama" – omiljenom serijom koja donosi napete zaplete. Odmah nakon toga slijedi "Ljubav je na selu", show koji već godinama oduševljava gledatelje, a informativni "RTL Direkt" donosi najvažnije vijesti dana.
- 20:15 Divlje pčele
- 21:20 Ljubav je na selu
- 22:55 RTL Direkt
NOVA TV
Na Novoj TV večeras vas očekuje domaća produkcija – "Kumovi" će vas nasmijati i dirnuti, a "U dobru i zlu" nastavlja s dramatičnim obratima. Za kraj večeri, ne propustite kulinarski show "Masterchef".
- 20:20 Kumovi
- 21:25 U dobru i zlu
- 22:20 Masterchef
RTL 2
RTL 2 donosi večer za ljubitelje kriminalističkih serija i legendarnih sitcomova. "Chicago P.D." vodi vas u svijet napetih policijskih istraga, a nakon toga slijede "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" za dozu smijeha pred spavanje.
- 19:40 Chicago P.D.
- 20:30 Chicago P.D.
- 21:20 Prijatelji
- 22:15 Teorija velikog praska
DOMA TV
Doma TV večeras je rezervirana za akciju i misterije. "Navy CIS Sydney" i "CSI: Vegas" jamče napete trenutke, dok serija "Škorpion" donosi genijalna rješenja za najteže probleme.
- 18:00 Navy CIS LA
- 19:45 Navy CIS Sydney
- 20:40 CSI: Vegas
- 21:30 Škorpion
Filmske preporuke večeri
Ako ste raspoloženi za filmsku večer, donosimo najbolje naslove s filmskih i specijaliziranih kanala:
Legenda o vitezu** (Star Movies, 20:00)
Akcijska pustolovina s Heathom Ledgerom o običnom čovjeku koji sanja o viteškoj slavi.
Zakon ulice (Star Movies, 22:50)
Napeti akcijski triler s briljantnom glumačkom postavom u mračnom kriminalističkom okruženju.
