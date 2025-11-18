TV program: Što gledati večeras

Večeras vas na hrvatskim televizijama očekuje uzbudljiv izbor zabavnog, informativnog i filmskog sadržaja! Pripremite kokice, jer donosimo pregled najvažnijeg iz večernjeg programa na glavnim kanalima i preporuke za najbolje filmove iz bogate ponude.

HRT 1

Na HRT 1 večer počinje popularnim kvizom "Potjera" koji okuplja cijelu obitelj pred ekranom. Nakon toga slijede zanimljive dokumentarne serije i filmovi: završna epizoda "Ne zaboravite ostaviti recenziju: Izvan sezone" i inspirativni dokumentarac "Planine" s Mihovilom Španjom. Za kraj večeri, tu je "Košnice novog života" i informativni "Dnevnik 3".

- 18:07 Potjera

- 20:15 Ne zaboravite ostaviti recenziju: Izvan sezone

- 20:46 Planine (Mihovil Španja)

- 21:21 Košnice novog života

- 22:10 Dnevnik 3

HRT 2

Na drugom programu uživajte u zanimljivim putopisima i dokumentarcima, a prava poslastica stiže u 21:04 s romantičnom dramom "Brooklyn". Za ljubitelje trilera, kasnije navečer slijedi "Ubojstva bez kajanja".

- 19:24 Tragom knjiga

- 20:15 Tajne iz zraka - Tajanstveni spomenici

- 21:04 Brooklyn

- 22:59 Ubojstva bez kajanja

RTL

RTL večer započinje s "Divljim pčelama" – omiljenom serijom koja donosi napete zaplete. Odmah nakon toga slijedi "Ljubav je na selu", show koji već godinama oduševljava gledatelje, a informativni "RTL Direkt" donosi najvažnije vijesti dana.

- 20:15 Divlje pčele

- 21:20 Ljubav je na selu

- 22:55 RTL Direkt

NOVA TV

Na Novoj TV večeras vas očekuje domaća produkcija – "Kumovi" će vas nasmijati i dirnuti, a "U dobru i zlu" nastavlja s dramatičnim obratima. Za kraj večeri, ne propustite kulinarski show "Masterchef".

- 20:20 Kumovi

- 21:25 U dobru i zlu

- 22:20 Masterchef

RTL 2

RTL 2 donosi večer za ljubitelje kriminalističkih serija i legendarnih sitcomova. "Chicago P.D." vodi vas u svijet napetih policijskih istraga, a nakon toga slijede "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" za dozu smijeha pred spavanje.

- 19:40 Chicago P.D.

- 20:30 Chicago P.D.

- 21:20 Prijatelji

- 22:15 Teorija velikog praska

DOMA TV

Doma TV večeras je rezervirana za akciju i misterije. "Navy CIS Sydney" i "CSI: Vegas" jamče napete trenutke, dok serija "Škorpion" donosi genijalna rješenja za najteže probleme.

- 18:00 Navy CIS LA

- 19:45 Navy CIS Sydney

- 20:40 CSI: Vegas

- 21:30 Škorpion

Filmske preporuke večeri

Ako ste raspoloženi za filmsku večer, donosimo najbolje naslove s filmskih i specijaliziranih kanala:

Legenda o vitezu** (Star Movies, 20:00)

Akcijska pustolovina s Heathom Ledgerom o običnom čovjeku koji sanja o viteškoj slavi.

Zakon ulice (Star Movies, 22:50)

Napeti akcijski triler s briljantnom glumačkom postavom u mračnom kriminalističkom okruženju.