TV zvijezda izgubila bebu dva dana nakon poroda: 'Slomljena sam, oduzet mi je moj anđeo...'

Britanska reality zvijezda i influencerica Lauren Rose Goodger (35) otkrila je kako je njezina kćer Lorena preminula samo dva dana nakon poroda. Nije željela ulaziti u detalje oko smrti jer ne zna što je bilo pogrešno s njom ili njezinom bebom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Lorena, počivaj u miru. Bila je najljepša zdrava beba koju sam ikad vidjela, baš kao i njezina sestra Larose. Riječima ne mogu opisati kako se osjećam kao majka koja je nosila dijete mjesecima savršeno i rodila ga, a moj anđeo mi je sada oduzet - započela je shrvana Lauren.



Dodala je kako nije bilo komplikacija na porodu ni u trudnoći.

- Bila je dobro i zdrava, ali neću sada ulaziti u detalje jer znam da ništa nije bilo pogrešno s njom ni sa mnom. Slomljena sam. Vratila sam se kući iz bolnice, ja i Charlie proveli smo toliko vremena s našom djevojčicom Lorenom i još se nisam oprostila s njom. Molim vas, mogu li zamoliti fotografe da poštuju našu privatnost. Nikada neću preboljeti ovo, ali naučit ću kako živjeti svaki dan s Lorenom u srcu, ona će uvijek biti sa mnom i ja ću opet biti s njom jednog dana. Moja Lorena, volim te puno - napisala je influencerica uz crno - bijelu fotografiju na kojoj drži kćerinu ručicu.

'Shrvani smo zbog ovako tužne vijesti', 'Srce mi je slomljeno', 'Zauvijek će biti s nama', 'Suze mi idu dok ovo čitam', 'Ne mogu to ni zamisliti. Ostani jaka', napisali su joj pratitelji u komentarima.

Inače, Lauren na društvenim mrežama prati oko 900 tisuća ljudi, a popularnost je stekla sudjelovanjem u showovima 'Dancing on Ice', 'Celebrity Big Brother' te 'The Only Way Is Essex'.

Najčitaniji članci