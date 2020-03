Tvoje lice zvuči poznato se i dalje snima: 'Vrlo smo oprezni'

Znate kako kažu - 'Show must go on', tako da i mi radimo, snimamo jer želimo u vaše domove nedjeljom navečer unijeti optimizam, vedrinu i zabavu, napisao je modni stilist Marko Grubnić (37) na društvenim mrežama, pohvalivši se kako se show 'Tvoje lice zvuči poznato' i dalje snima, unatoč korona virusu koji hara svijetom. Tu vijest potvrdili su nam i s Nove TV, iako nisu sigurni hoće li, nakon epizode koja je trenutačno po rasporedu, nastaviti sa snimanje. Sve ovisi o pandemiji.

Foto: Instagram

Iako nastavljaju s poslom, i dalje su na oprezu.

- U cijelom tom procesu vrlo smo odgovorni i vrlo oprezni. Kao što vidite, Nova TV nam je osigurala najsigurnije moguće uvjete za rad. Snimamo bez publike, prilikom ulaska u studio apsolutno svi dezinficiramo obuću i dlanove, nosimo zaštitne rukavice, svi, osim voditelja, žirija i natjecatelja, nosimo maske, zaštitne naočale i zaštitna odijela. Studio je dezinficiran i opet će biti nakon snimanja. Čudno je sve ovo, pogotovo moj outfit danas, ali moramo slušati ljude koji zaista daju sve od sebe kako se u Hrvatskoj ne bi dogodio 'talijanski scenarij' - ispričao je Marko.

Foto: Instagram

Istaknuo je kako je ponosan na Hrvatsku i sve medicinske djelatnike i liječnike te ljude koji se bore protiv korona virusa danonoćno. Poručio je svima da ne izlaze iz svog doma ako baš ne moraju i neka se fokusiraju na stvari koje vole.

- Proći će sve ovo i bit će sve opet dobro - kaže Marko.

Foto: Instagram

U Hrvatskoj se svakog dana povećava broj oboljelih od korona virusa. Zasad nema ozbiljno oboljelih, ali poduzimaju se ozbiljne mjere kako bi se zaustavilo širenje bolesti.

- Pred nama sigurno nije lak period. Epidemija koronavirusa težak je trenutak za cijeli svijet, a Hrvatska se geografski nalazi blizu područja u kojem stotine ljudi umire od opakog virusa. Kako bismo sav ovaj 'ružan san' što prije ostavili iza nas jako je važno da jedni drugima budemo podrška, da budemo obzirni, no isto tako i da budemo jako oprezni i odgovorni. Čuvajte sebe, ali i druge - poručuje Grubnić.

POGLEDAJTE VIDEO PODRŠKE DEANA KOTIGE #zajedno24sata: