Twerkašica Sarah za Vatrene: Sprema pobjednički 'guzotres'

Ako me nogometaši pozovu da im plešem na zagrebačkom trgu, rado ću im na doček. Naravno da bi mi bilo jako drago, ali bih istodobno bila i previše uzbuđena. Ipak su oni ponos cijele Hrvatske, a ovo što su napravili mi se i dalje čini nestvarnim, rekla je Sarah Seifert (19), twerkerica iz Vukovara, poznatija po sudjelovanju u showu “Supertalent”.

Utakmicu Hrvatske i Engleske gledala je sa svojom obitelji, a za sebe kaže da je prava navijačica “vatrenih”.

- Draže mi je kad gledam utakmicu doma jer u kafiću ne bih mogla baš tako navijati. Moji mi često prigovaraju da se jako derem, skačem i oni to ne mogu podnijeti. Zamislite kako bi tek bilo da sam na otvorenom - našalila se Sarah.

Twerk ples je za nju više od sporta, a ističe kako joj je nastup u showu donio veliku popularnost i angažmane. Već je nastupala u Srbiji i Austriji.

- Ovo ljeto imam brojne nastupe, posebno se veselim onom u Tribunju kraj Šibenika. Kad me ljudi zovu za gažu, pazim na to kakva je atmosfera u klubu u kojem nastupam. Nekako smatram da je to jako bitno jer želim oko sebe imati ljude kojima je drago što me vide, a ne samo da su zaokupljeni pićem - priča Sarah.

Najveća podrška su joj obitelj, prijateljica Zorica i njezin rodni Vukovar, a dodaje i kako joj obožavatelji često prilaze i traže sliku s njom, zagrljaj ili autogram. Vjeruje kako će dečki u nedjelju osvojiti zlatnu medalju jer to i zaslužuju gledajući sve što su dosad napravili.

Neustrašiva Sarah

Twerk plesom bavi od kraja osmog razreda osnovne škole, a najdraži pjevač joj je Sean Paul. Kaže kako su njegove pjesme izrazito ritmične što joj je odlično jer i ples automatski više dođe do izražaja.

Ne pada na fore

Na neugodne komentare se ne obazire jer smatra da su samo izraz ljubomore. Ističe kako joj se dečki nakon nastupa upucavaju, ali ne pada na njihove jeftine fore jer zna koje su njezine vrijednosti i kvalitete, ispod čega ne pristaje.

Kaže da se u Hrvatskoj od toga itekako može živjeti

Twerk je za mene više od sporta i ne planiram odustati od njega sve dok ne shvatim da je došlo vrijeme za to...