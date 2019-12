Twirler Benjamin Iličić: Nemam djevojku, a ponuda za vezu ima

Večeras nas očekuje veliko finale sedme sezone showa 'Supertalent'. Za glavnu nagradu od 200 tisuća kuna bori se čak 12 natjecatelja, a samo jedan od njih okrunit će se titulom novog Supertalenta. Jedan od njih je Benjamin Iličić koji nam je otkrio što priprema za finale.

Foto: Nova TV

Jesi li očekivao prolazak u finale? Kako si se osjećao kada su izgovorili tvoje ime? Koje su ti misli tada prolazile?

Ne znam točno što sam očekivao. Želja mi je bila pokazati se u najboljem svijetlu. San mi je bio doći do finala, a to se upravo i ostvarilo. Još uvijek ne vjerujem da sam u finalu showa te da se borim za pobjedu. Zapravo ne znam što mi je prošlo kroz glavu kada sam saznao da idem dalje, no bio sam itekako sretan što se je moglo i vidjeti na mom licu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bi li ti više značilo da te publika odabrala za finalista, umjesto žirija?

Odabir žirija mi je dokaz da ljudi iz različitih umjetničkih krugova i različitih razmišljanja gledaju nešto s oduševljenjem. Posebno zbog prekrasnih komentara koje sam dobio. Jer između preostalih 8 natjecatelja izabrati baš tebe kao trećeg finalistu je neprocjenjivo.

Foto: NOVA TV

Što očekuješ od finala? Nadaš li se pobjedi?

Od finala prvenstveno očekujem uspješan nastup, sa nadam se istim dobrim komentarima od strane žirija. Zadnja je emisija, te zadnja prilika da se pokažeš u najboljem svijetlu. Jako je velika konkurencija, i svako ima mogućnost za pobjedu . Naravno da se i ja nadam toj mogućnosti, ali i ako to ne bude, bit će ovo dio moga života za prekrasne uspomene.

Kako se pripremaš za finale? Koliko često vježbaš?

Za finale idem sa sasvim različitom vrstom koreografije od audicijskog i polufinalnog nastupa, iako u konačnici pripremamo show. Nadam se da će se publici i žiriju svidjeti točka koju marljivo pripremam. Treniram svakodnevno kako bi točka bila na većoj razini od prijašnjih,jer je i zahtjev moga trenera veći. Posebni uvjeti koje zahtjeva moja vještina , bit će dodatni napor za sve nas u studiju.

Foto: NOVA TV

Imaš li potpunu podršku obitelji i prijatelja? Što oni kažu na sve?

Podrška je bila od samog početka moga pojavljivanja u showu, ali ipak iz emisije u emisiju ta podrška je postajala sve veća i veća. Svi su vrlo zadovoljni mojim predstavljanjem u showu te se svi nadamo da će finalna točka biti još bolja.

Ima li netko tko nije vjerovao u tebe?

Toga uvijek ima, ali ja sam samo govorio da će vidjet da ću uspjeti i uspio sam.

Kako se nosiš s kritikama? Na kakve predrasude najčešće nailaziš?

Kritike su mi usputne jer nemam vremena obazirati se na njih. Otkako je mnogo više ljudi vidjelo što radim, kritika je sve manje, no ima ih još. Mišljenja onih zlonamjernih me ne zanimaju.

Foto: NOVA TV

Maturant si u srednjoj školi, planiraš li upisati fakultet? Ako da, koji?

Maturant sam Obrtničke škole smjera turizma te bih svakako htio nastaviti dalje sa školovanjem u smjeru u kojem sam i krenuo. U planu mi je upisati turistički menadžment te završiti za trenera twirlinga pri HOA .

Koji su tvoji hobiji i interesi, što sve voliš raditi?

Zapravo mi je hobi proizašao iz twirlinga jer mi je pružio dosta putovanja u razne krajeve, pa volim istraživati o drugim državama, a volim se zabaviti i sa društvom kad god uhvatim slobodnog vremena. Posebno volim kuhati , pa na našim putovanjima često iznenadim moje kolegice sa nekim specijalitetom.

Imaš li djevojku? Ako da, što ona misli o tvojem sudjelovanju u showu?

Nemam djevojku, ali puno njih mi se javlja.

Foto: NOVA TV

Što misliš o konkurenciji u showu? Za koga misliš da bi ti mogao 'uzeti' pobjedu?

Konkurencija je stvarno jaka. U finalu se susreću najbolji od najboljih kao i svagdje drugdje. Svatko mi zapravo može oduzeti pobjedu, jer su svi odlični na svoj način. No ipak treba vjerovati u sebe.

Ako pobijediš, na što ćeš potrošiti novac?

Prvo bih počastio sve koji su zaslužni za moj uspjeh u showu, a od ostatka bih volio otputovati negdje sa obitelji.

Kako komentiraš komentare gledatelja da samo pjevači i plesači prolaze dalje i da to nije fer prema ostalim natjecateljima?

Kao što svi znaju, gledatelji sami biraju svoga favorita te mislim da je sve u natjecatelju koliko je potaknuo ljude da glasaju za njega.

POGLEDAJTE VIDEO: