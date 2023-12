U 2023. godini napustili su nas brojni velikani: Stavros je imao rak, a Matthew Perry se utopio

Ova godina za neke je bila posebna jer su stali pred oltar, velika većina proputovala je svijet, a neki su i slavili dolazak prinove u svoju obitelj. Nažalost, 2023. godina bit će zapamćena i kao godina tragedija i godina kada su nas napustile velike zvijezde, posebni ljudi i nezaboravni umjetnici. Svijet glazbe izgubio je velike talente.

Milo Hrnić

Nakon duge i teške bolesti, 16. rujna napustio nas je legendarni pjevač Milo Hrnić. Imao je 73 godine.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Je, nažalost istina je. Jutros je umro u bolnici - potvrdila je tada tužnu vijest Dubravka Hrnić, supruga dubrovačkog pjevača.

Kroz suze je ispričala da se Milo posljednjih mjeseci prije smrti intenzivno borio s bolešću.

- Bili smo nedavno i u Zagrebu, operiran je u bolnici Merkur i sve je išlo na bolje. Otpušten je prije desetak dana na kućnu njegu i počeo se oporavljati, ali se sve opet zakompliciralo jer je pokupio izgleda bolničku bakteriju. Organizam mu više to nije izdržao - ispričala nam je tada.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hrnić je prodao više od milijun nosača zvuka, izdao je 20 albuma i preko 200 pjesama.

Na Festivalu zabavne glazbe u Splitu pobjedu je odnio prvi put 1982. s pjesmom 'Vrati se', a onda i iduće godine s pjesmom 'Dalmacijo, ljubav si vječna'. Još jednom je proglašen pobjednikom 1987. godine kad je otpjevao pjesmu 'Dobra večer prijatelji'.

Jurica Popović

Nedavno je glazbenu scenu šokirala vijest o smrti Jurice Popovića. Glazbenik i dugogodišnji partner dizajnerice Matije Vuice preminuo je nakon kratke i iznenadne bolesti. Imao je 65 godina.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL/

- Bio je na kisiku, borio se, ali nažalost... - rekao nam je njegov najbolji prijatelj.

Foto: Patrik Samuel Cvetko/Privatni album/kolaž

Glazbenik je prošle godine obilježio 40 godina karijere koju je započeo u Trotakt projekt i Gracia, autor je stotina pjesama za te dvije grupe čiji je bio i osnivač, a bio je poznat i kao kantautor pod imenom DJ Pop.

Jasmin Stavros

Početkom svibnja nakon teške bolesti, napustio nas je i glazbenik Jasmin Stavros.

Pjevač je umro u 69. godini nakon borbe s karcinomom kostiju. Tužnu vijest potvrdio nam je tada Ljubo Šeperić, Jasminov menadžer.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL.

U ožujku ove godine pjevač je otišao u bolnicu zbog jakih bolova u leđima te su mu tada dijagnosticirali opaku bolest.

- Užasno boli. Bole me leđa. Idem na zračenja i ta zračenja su vrlo bolna i moram leći i onda mi se stvara kontakt sa živcima i to je užasno bolno, ali pretrpim tih deset minuta - govorio je ranije Stavros.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Jasmin Stavros, rođen kao Milo Vasić, bio je poznat po pjesmama 'Umoran sam', 'Dao bih sto Amerika', 'Kad se prijatelji rastaju'...

Miroslav Lilić

Sredinom srpnja, preminuo je i legendarni televizijski novinar i dugogodišnji kolumnist tjednika Express i 24sata, Miroslav Lilić u 80. godini. Tužnu vijest tada smo doznali od njegove obitelji.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Lilić se na tadašnjoj Televiziji Zagreb zaposlio 1967., bio je legendarni novinar i reporter, u sjećanja stanovnika bivše Jugoslavije urezao se kao urednik koji je pročitao vijest o smrti Josipa Broza Tita, a početkom Domovinskog rata kao glavni urednik HTV-a pokrenuo je 'Program za slobodu'.

Žarko Laušević

Za svijet glume ova godina također će ostati u sjećanju kao ona u kojoj svoje 'zbogom' morali izreći nekima od poznatijih glumaca, dramaturga i redatelja.

U studenom je preminuo Žarko Laušević, a vijest o smrti glumca objavila je njegova supruga.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

- Obavještavamo javnost da je danas 15.11.2023. godine u 63. godini života, poslije kraće i teške bolesti, preminuo naš suprug i otac Žarko Laušević - poručila je Anita Laušević tada.

Laušević je 1982. godine završio Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu. Iste godine postao je i član Jugoslavenskog dramskog kazališta.

Veliku popularnost donijela mu je uloga u srpskoj televizijskoj seriji 'Sivi dom', a zatim se pojavljivao i u filmovima 'Šmeker', 'Dogodilo se na današnji dan', 'Kaži zašto me ostavi', 'Braća po materi'...

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Laušević je hrvatskoj publici najviše poznat po ulozi u filmu 'Oficir s ružom', ali i u seriji 'Senke nad Balkanom' u kojoj je glumio princa Đorđa Karađorđevića.

Nenad Cvetko

Glumac Dramskog kazališta Gavella, Nenad Cvetko preminuo je 10. listopada u 54. godini nakon borbe s teškom bolesti. Vijest su tada potvrdili za 24sata iz kazališta.

Foto: Petar Samuel Cvetko

- Jako mi je teško, tužna vijest. Nije on bio samo član našeg kazališta, on je za sve nas bio puno više. Bio je i moj prijatelj, poznavao sam ga i prije nego što smo ušli u kazalište - tiho nam je, tužnim glasom tada rekao Dražen Ferenčina, ravnatelj Gavelle i dodao:

- Preminuo je u krugu obitelji. Zadnji put je u bolnici na ljeto. Napustio nas je okružen obitelji.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Hrvatska publika pamtit će ga i po ulogama u filmovima i serijama kao što su 'Stipe u gostima', 'Odmori se, zaslužio si', 'Larin izbor'...

Mirsad Tuka

Glumac Mirsad Tuka preminuo je u utorak u 59. godini, potvrdio je izvor blizak obitelji za Avaz. Tuka je preminuo nakon duge i teške bolesti.

Bio je dio ansambla Kamernog teatra 55, a glumio je u brojnim filmovima i serijama. U Hrvatskoj je bio poznat, među ostalim, po ulozi Zlatka Fijana iz Zabranjene ljubavi.

Foto: RTL/Screenshot

Karijeru je započeo kao polaznik Dramskog studija Tuzlanskog narodnog pozorišta. Debitirao je u filmu "Praznik u Sarajevu", a za ulogu je i 1991. nagrađen kao najbolji glumac debitant.

Matthew Perry

Krajem listopada vijest o smrću poznatog glumca Matthewa Perryja šokirala je svijet. Zvijezda hit serije 'Prijatelji', najpoznatiji po svojoj ulozi duhovitog Chandlera imao je 54 godine. Preminuo je u svom domu u Los Angelesu, a pronašli su ga u jacuzziju.

Foto: PHIL McCARTEN/REUTERS

U njegovoj blizini nisu pronađeni nikakvi narkotici, o kojima je Perry godinama bio ovisan.

- Shrvani smo smrću našeg dragog prijatelja Matthewa Perryja - objavili su iz kompanije Warner Bros. tada, koja je producirala 'Prijatelje', najuspješniji sitcom u televizijskoj povijesti.

Perry je u seriji glumio Chandlera Binga, jednog od šestero prijatelja koji žive u istoj zgradi i probijaju se kroz život. Serija se emitirala od 1994. do 2004. i probila je sve rekorde popularnosti u svijetu. U njoj su se, osim Perryja, proslavili David Schwimmer, Courtney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc i Lisa Kudrow.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Tina Turner

Svijet je napustila i legendarna glazbena diva Tina Turner. Preminula je krajem svibnja prirodnom smrću u svom domu u Švicarskoj, a imala je 83 godine.

Foto: Niall Carson/Press Association/PIXSELL

- Tina Turner, kraljica Rock 'n' Rolla preminula je danas u 84. godini nakon duge bolesti, u njenom domu u Kusnachtu, u blizini Zuricha. S njom je svijet izgubio glazbenu legendu i uzora - pisalo je u službenom priopćenju.

Tina se u mladosti zaljubila u Ikea Turnera, a tako je i započela njena glazbena karijera. Njemu je neko vrijeme bila prateći vokal. Tada su snimili kultne pjesme poput hita 'River Deep, Mountain High'. Tinin život uz Ikea nije bio lagan, često ju je zlostavljao, a priča o njihovoj vezi ispričana je u filmu 'Što ljubav ima s tim' iz 1993. godine.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Kroz svoju solo karijeru stvorila je neke od najpoznatijih svjetskih pjesama, uključujući 'Proud Mary', 'What's Love Got To Do with it', 'Private Dancer', 'The Best' i brojne druge.

Sinead O'Connor

Sinead O'Connor preminula je 26. srpnja u 56. godini. Irska glazbenica karijeru je započela 90-ih godina, a postala je poznata svojom obradom pjesme 'Nothing Compares 2 U'. Vijest je potvrdila njena obitelj u priopćenju koje je tada prenio RTE.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Glazbenica je preminula godinu dana nakon sina Shanea, koji je umro u siječnju 2022. godine u 17. godini. Sinead, koja je 2018. godine promijenila ime u Shuhada' Sadaqat, tada je navodno provodila svoje vrijeme u Co Roscosmosu, Irskoj i Londonu.

Foto: CLODAGH KILCOYNE

Shane MacGowan

Shane MacGowan, pjevač i frontmen grupe The Pogues, preminuo je krajem studenog. Imao je 65 godina. Vijest o njegovoj smrti objavila je njegova supruga Victoria Mary na društvenim mrežama.

Foto: Youtube

- Ne znam kako da ovo kažem pa ću samo reći. Shane, koji će uvijek biti svjetlo na mom putu, mjera mojih snova i ljubav mog života, najljepša duša, predivan anđeo, moje Sunce i Mjesec, moj početak i kraj svega što mi je drago, je otišao Isusu i Mariji i svojoj divnoj majci Terezi - napisala je Mary te poručila kako je nevjerojatno blagoslovljena zbog njihove ljubavi i godinama koje su zajedno proveli.

Pjevač je mjesecima bio na intenzivnoj njezi, a prošle mu je godine dijagnosticiran virusni encefalitis, odnosno upala mozga. Na društvenim mrežama se njegova supruga zahvalila svima na podršci.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Jane Birkin

Jane Birkin, model i glumica englesko-francuskog porijekla preminula je 16. srpnja u 77. godini.

Poznato je da ju je njezin skrbnik pronašao mrtvu u njezinoj kući. 2002. godine dijagnosticirana joj je leukemija, a nakon burnog života i borbe s alkoholizmom oboljela je i od raka. 2021. godine doživjela je i moždani udar kada je bila prisiljena otkazati nekoliko koncerata, baš kao i nakon što je prošlog ožujka bila slomila lopaticu.

Foto: Marcus Brandt/DPA

Njezino ime dobila je Hermès torba kad se u slučajnom razgovoru s direktorom brenda, u avionu početkom 80-ih, požalila kako nema dobru torbu za putovanja. Tada je direktor Jean-Louis Dumas odlučio da novoj kreaciji ime bude - Birkin. Torbica je dizajnirana 1983. godine.