<p>Glumac <strong>Clark Middleton</strong>, najpoznatiji po ulogama u serijama 'Twin Peaks' i 'The Blacklist', preminuo je u 64. godini od posljedica virusa Zapadnog Nila, javlja <a href="https://edition.cnn.com/2020/10/06/entertainment/clark-middleton-actor-dies/index.html" target="_blank">CNN</a>. Glumio je i u filmovima 'Kill Bill', 'Sin City', 'Snowpiercer' i 'Birdman'. </p><p>Njegova supruga<strong> Elissa</strong> na Twitteru se svima zahvalila na podršci koju su pružili glumcu.</p><p>- Ne mogu izbrojati koliko puta je rekao: 'Dajte svijetu najbolje i najbolje će vam se vratiti'. I mislio je ozbiljno. On je sada sretan i slobodan, šalje vam ljubav - napisala je. </p><p>Clark je inače od četvrte godine bolovao od reumatoidnog artritisa, a jednom je prilikom ispričao kako mu je bolest iskrivila ruke, puknula kuk i onesposobila mu pomicanje vrata.</p><p>- No nikada nisam o sebi razmišljao kao o žrtvi, uvijek sam se osjećao kao heroj, jer sam preživio svako loše vrijeme - rekao je glumac svojedobno. </p><p>Njegov angažman u filmskoj industriji uključivao je rad s poznatim scenaristima i redateljima kao što su <strong>Henry Bean</strong>, <strong>Ang Lee</strong>,<strong> Richard Linklater</strong>, <strong>Frank Miller</strong>, <strong>Robert Rodriguez </strong>i <strong>Quentin Tarantino</strong>.</p><p>Inače, virus Zapadnog Nila prenosi se na ljude preko uboda inficiranog komarca. Čovjek se ne može zaraziti ako je u kontaktu s drugom zaraženom osobom. </p><p> </p><p> </p><p> </p>