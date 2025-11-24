U 66. godini preminula Ljiljana Jorgovanović, autorica poznatih domaćih i regionalnih hitova

U nedjelju je u 66. godini umrla Ljiljana Jorgovanović, jedna od najznačajnijih i najtraženijih tekstospisateljica na prostoru bivše Jugoslavije i autorica niza pjesama koje su obilježile zadnjih tridesetak godina regionalne glazbene scene, piše Blic.rs.

U posljednjih tridesetak godina regionalne glazbene scene napisala je niz pjesama koje su obilježile jednu eru. Karijeru je započela radeći s pop, rock i novovalnim izvođačima, a kasnije se okrenula folku i pop-folku, gdje je postigla veću prepoznatljivost. Uz to, bila je novinarka i reporterka.

Njezin potpis stoji iza mnoštva pjesama regionalnih glazbenih zvijezda. Pisala je za Zdravka Čolića ('Noć mi te duguje'), Džeja ('Slavija'), Anu Nikolić ('Romale Romali', 'Đavo'), Acu Lukasa ('Alo budalo') i Željka Joksimovića ('Vatra', 'Gadura').

'Kruna' njene karijere bila je sudjelovanje na Euroviziji. Naime, bila je koautorica teksta pjesme 'Nije ljubav stvar' Željka Joksimovića koji je predstavljao Srbiju na Eurosongu 2012. godine.

Snažan trag je ostavila i u hrvatskoj pop glazbi, pa je tako surađivala sa Severinom na albumu 'Zdravo Marijo', gdje je zajedno s Marinom Tucaković potpisala većinu tekstova, uključujući veliki hit 'Tridesete'.