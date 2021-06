Glumac John Paragon, najpoznatiji po ulozi Pee Weeja u seriji 'Pee Wee's Playhouse' umro je pod nerazjašnjenim okolnostima još u travnju, javlja TMZ.

Obožavatelji se od glumca se opraštaju na društvenim mrežama.

- 'Tako mi je žao zbog toga. Odrastao sam uz njega. Bio je brilijantan kao Jambi. Izgubili smo uistinu sjajnog komičara', 'Bio je tako zabavan', 'RIP' - pišu korisnici Twittera.

Od glumca se javno oprostio redatelj i producent Tommy Hutson.

Podsjetimo, John Paragon rođen je u gradu Anchorage na Aljasci 9. prosinca 1954. godine. Školovao se u Coloradu. Tijekom karijere glumio je u planetarno popularnoj seriji 'Seinfeld', dječjem filmu 'The Frog Prince' te filmovima 'Eating Raul', 'Echo Park', 'Elvira: Mistress of the Dark', 'Going Berserk', 'Pandemonium', 'The Rich Man's Wife', 'Double Trouble', 'Pee-wee's Big Holiday', 'Red Riding Hood', 'Elvira's Haunted Hills' i mnogim drugim.

