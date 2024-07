U avionskoj nesreći poginula su tri člana grupe The Nelons

Tri člana američke gospel grupe The Nelons poginula su u avionskoj nesreći, prenosi BBC. Radi se o Jasonu i Kelly Nelon Clark i njihovoj kćeri Amber Nelon Kistler. Zrakoplov se srušio u petak iznad Wyominga na putu prema nastupu. Uz njih poginulo je još četvero ljudi.

Autumn Nelon Streetman, koja također nastupa u Grammyjem nominiranoj grupi, nije bila u avionu. Potvrdila je smrt roditelja i sestre na Instagramu. Zahvalila je obožavateljima na njihovim "molitvama, ljubavi i podršci" nekoliko sati nakon nesreće.

Prema navodima menadžmenta grupe, poginuli su i Amberin suprug Nathan Kistler, obiteljska pomoćnica, pilot Larry Haynie i njegova supruga.

Rex Nelon, otac Kelly Nelon Clark, osnovao je grupu 1970-ih. Bili su nominirani za tri nagrade Grammy i primljeni su u Kuću slavnih Gospel glazbene udruge 2016. godine.

Najveći hitovi grupe uključuju 'I Shall Not Be Moved', 'Come Morning' i 'We Shall Wear a Robe and Crown'.

Los Angeles: Poznati na dodjeli GMA Dove nagrada | Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION