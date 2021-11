Pjevač Marinko Rokvić pokopan je danas na Novom bežanijskom groblju u Beogradu. Na ispraćaj došli su brojni glazbeni kolege i prijatelji, među kojima je bio i srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Prije samog sprovoda, bila je i komemoracija u čast preminulog pjevača. O njemu su govorili kompozitor Miša Mijatović, pjevačica Ana Bekuta, ali i sinovi Nikola i Marinko koji su i zapjevali pjesmu 'Tamo kod najdaljih brda'.

- Odlazak, što to uopće znači za čovjeka? Da li je to kraj, oproštaj ili novi početak? Za našu obitelj to je bio trenutak potpune ljubavi, iskrenih emocija koje nemaju granica, trenutaka koji su bili prozor ka vječnosti, pomiješane s ljudskim tugama i boli. Marine moj, znao si sve. Da ne pričam o tvom znanju i vještini pjevanja. Od kada si nas fizički napustio, tek sam sada shvatio kakav si bio pjevač - rekao je drhtavim glasom Nikola, prenosi Dnevni Avaz.

Marinko je preminuo prošle subote, a vijest o smrti mnoge je iznenadila, jer je srpski pjevač do samog kraja skrivao da je bolestan.

Izvori tvrde za Kurir da ga je u njihovom domu njegovala supruga Slavica, jer pjevač nije želio ići u bolnicu.