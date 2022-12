U božićnom showu na HRT-u se pojavio vilenjak, a zapjevali su i Jasna Zlokić te lovac Krešimir...

Danas je na HRT-u započelo prikazivanje božićnog serijala 'Božić velikih želja', a u prvoj emisiji pojavili su se neki gosti iznenađenja.

Epizodu su otvorili Robert Ferlin i Mario Lipovšek Battifiaca, uz pjesmu Dine Dvornika 'Sretan Božić, sretna Nova godina'.

Prvi gost u emisiji bila je pjevačica Jasna Zlokić, koja se pridružila bendu i otpjevala svoj hit 'Skitnica'. Jasna je tijekom emisije pričala o svojoj velikoj obitelji i o tome što će pripremati za božićnu večeru, a ispričala je i o rodbinskim vezama s Oliverom Dragojevićem. Jasnino djevojačko prezime je Dragojević, a kako ona kaže, ona i Oliver 'ista su loza'.

- To je naš jedan djed, Boško Dragojević, došao u Velu Luku i od njega se ta loza proširila. Tako smo se razgranali - rekla je.

Nakon Jasne pojavio se i gost iznenađenja, koji je u studio donio pravu božićnu čaroliju. Riječ je o Mislavu Ćuku, koji je u Finskoj radio kao pravi vilenjak Djeda Mraza.

- Gledao sam po internetu i pogodio me oglas za turističke poslove u Finskoj. Razmišljao sam, nisam ja za konobara i tada sam vidio oglas za vilenjaka. Mislio sam da me neće primiti zbog visine. Kada sam došao tamo imali smo trening za vilenjake, prolazili smo svu teoriju o vilenjacima i Božiću. Ali, ja sam to sve stavio sa strane i rekao da ću biti sam svoj vilenjak. Radio sam tamo tri sezone, a treću sam postao glavni vilenjak - rekao je Mislav, koji je tijekom svojeg boravka u Finskoj upoznao i poznatu glumicu Margot Robbie.

Mislav je ispričao kako je napisao pismo Margot i njezinom suprugu jer je saznao da će doći na doručak u 'Snježnom hotelu', gdje je on radio. Robbie se naposljetku nije pojavila na doručku, ali njezin suprug je. Tada mu je Mislav uručio pisma i supružnici su napustili hotel. Međutim, nakon nekog vremena Margot se vratila i skočila Mislavu u zagrljaj jer joj se iznimno svidjelo što joj je napisao u pismu.

Vilenjak je nakon razgovora zapjevao pjesmu 'Rudolph the Red Nosed Reindeer', uz prateće vokale.

Sljedeći gost bio je lovac iz 'Potjere', Krešimir Sučević Međeral. Krešimir je gledatelje iznenadio kada je zapjevao s Ferlinom na pozornici. Otpjevali su u duetu pjesmu Dražena Zečića, 'Ima li nade za nas'.

