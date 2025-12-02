Obavijesti

VINATGE MODA I UNIKATNI NAKIT

U 'Cash or Trash' na procjenu stiže haljina s potpisom vrlo slavnog modnog dizajnera

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
6
Foto: Nova TV

U kreaciji s istim potpisom pokopana je i Marilyn Monro, a osim navedne haljince u nova emisija donosi vrlo upečatljive modne predmete. Očekuje se i predmet iz privatne kolekcije zagrebačkog zlatara i dizajnera nakita

Nova epizoda emisije 'Cash or Trash' donosi zanimljive modne i umjetničke predmete čije će priče privući pozornost ljubitelja vintage mode i kolekcionara unikatnog nakita.

Foto: Nova TV

Dva takva predmeta će na procjenu donijeti novinarka i radijska voditeljica iz Zagreba koja je neke od svojih vintage modnih komada nabavila za tek nekoliko kuna, no sada želi saznati njihovu stvarnu vrijednost. Jedan od njih je mala crna haljina s potpisom talijanskog dizajnera Emilija Puccija koja, ističe njezina vlasnica, nikad nije nošena, a procjenitelj Ilam otkrit će i podatak koji bi ovu haljinu mogao učiniti posebno zanimljivom kupcima. Naime, ne radi se o bilo kakvom dizajneru jer je upravo u haljini Emilija Puccija pokopana slavna Marilyn Monroe, a hoće li ovaj podatak dodatno povisiti njezinu vrijednost - tek ćemo doznati.

U nastavku epizode gledatelje očekuje i predmet iz privatne kolekcije zagrebačkog zlatara i dizajnera nakita. Riječ je o umjetničkom prstenu s ugrađenim koraljnim kamenom, kupljenom na Britancu, a njegova starost i majstorska izrada mogli bi ga svrstati u najpoželjnije komade epizode. Procjenjitelj Ilam otkrit će zanimljive oznake koje upućuju na starije podrijetlo i visoku razinu izrade, a pitanje je hoće li ponude kupaca pratiti očekivanja vlasnika.

Foto: Nova TV

Dva predmeta iz dugogodišnje osobne zbirke na procjenu će donijeti i 70-godišnji umirovljenik Miljenko iz Zagreba.

- Prvi predmet koji sam donio pratio me na putovanjima, izlascima i mnogim susretima, a sa drugim predmetom pisale su se mnoge priče- otkrit će Miljenko, napominjući da ga uz oba predmeta vežu brojne lijepe uspomene.

Hoće li se tržišna vrijednost približiti njegovim očekivanjima ili će rezultati aukcije biti drukčiji, doznajte u novoj epizodi 'Cash or Trasha' u 18h na Novoj TV!

Foto: Nova TV

