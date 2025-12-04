Obavijesti

NOVA UZBUDLJIVA EPIZODA

U 'Cash or Trash' stiže najveći parfem na svijetu! Ima čak 616 litara i Guinnessov rekord...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
U 'Cash or Trash' stiže najveći parfem na svijetu! Ima čak 616 litara i Guinnessov rekord...
5
Foto: NOVA TV

Ovaj parfem nitko ne može kopirati jer ga je stvorila sama priroda, otkriva vlasnik, dodajući da parfemska boca ima zapremninu od 616 litara

Kroz dosadašnje epizode emisije 'Cash or Trash' gledatelji su imali prilike vidjeti tek mali dio zanimljivih starina i predmeta koji se kriju u domovima njihovih vlasnika diljem Hrvatske, a nova epizoda odlazi korak dalje i donosi predmete od kojih će neki doslovno šokirati kupce.

unikatni predmeti Antikni novčanik u 'Cash or Trashu' prodan za 170 eura, a drvena lampa postigla 750 eura
Antikni novčanik u 'Cash or Trashu' prodan za 170 eura, a drvena lampa postigla 750 eura

Epizodu će otvoriti 38-godišnja Nina iz Zagreba, specijalist ekonomskih znanosti, koja na procjenu donosi skupocjen komad nakita za koji kaže da je 'šarmantan i simpatičan, pogotovo za ženski rod'. Budući da joj nije stilski blizak, Nina dolazi saznati njegovu stvarnu vrijednost, ali i ispitati postoji li kupac kojem bi ovaj komad nakita bio idealan. Već prvi Ilamovi komentari otkrit će da predmet skriva nešto više nego što je Nina očekivala.

Foto: NOVA TV

Najveći šok i znatiželju trgovaca izazvat će poduzetnik iz Čakovca koji će u emisiju donijeti najveći parfem na svijetu koji drži Guinessov rekord i nadilazi sve što je dosad viđeno u emisiji. 

- Ovaj parfem nitko ne može kopirati jer ga je stvorila sama priroda - otkriva vlasnik, dodajući da parfemska boca ima zapremninu od 616 litara.

Foto: NOVA TV

Njegova priča, način na koji je nastao i ono što predstavlja izazvat će pravo iznenađenje u studiju, a Ilam će ponuditi potpuno drugačiji pogled na to kako se zapravo procjenjuje ovako nesvakidašnji predmet.

Epizodu će zaključiti simpatična Božica iz Oroslavja, koja njeguje tradiciju svog kraja i donosi dva predmeta koja se u njezinoj obitelji prenose desetljećima. Iako joj puno znače, tek će procjena i aukcija pokazati hoće li ih trgovci prepoznati kao raritet ili će sentimentalna vrijednost prevagnuti nad željom za prodajom.

Foto: NOVA TV

Tko će kući otići zadovoljan, a tko će shvatiti da se od nekih predmeta ipak ne može tako lako oprostiti, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha danas u 18 sati na Novoj TV.

