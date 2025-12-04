U 'Cash or Trash' stiže najveći parfem na svijetu! Ima čak 616 litara i Guinnessov rekord...

Kroz dosadašnje epizode emisije 'Cash or Trash' gledatelji su imali prilike vidjeti tek mali dio zanimljivih starina i predmeta koji se kriju u domovima njihovih vlasnika diljem Hrvatske, a nova epizoda odlazi korak dalje i donosi predmete od kojih će neki doslovno šokirati kupce.

Epizodu će otvoriti 38-godišnja Nina iz Zagreba, specijalist ekonomskih znanosti, koja na procjenu donosi skupocjen komad nakita za koji kaže da je 'šarmantan i simpatičan, pogotovo za ženski rod'. Budući da joj nije stilski blizak, Nina dolazi saznati njegovu stvarnu vrijednost, ali i ispitati postoji li kupac kojem bi ovaj komad nakita bio idealan. Već prvi Ilamovi komentari otkrit će da predmet skriva nešto više nego što je Nina očekivala.

Foto: NOVA TV

Najveći šok i znatiželju trgovaca izazvat će poduzetnik iz Čakovca koji će u emisiju donijeti najveći parfem na svijetu koji drži Guinessov rekord i nadilazi sve što je dosad viđeno u emisiji.

- Ovaj parfem nitko ne može kopirati jer ga je stvorila sama priroda - otkriva vlasnik, dodajući da parfemska boca ima zapremninu od 616 litara.

Foto: NOVA TV

Njegova priča, način na koji je nastao i ono što predstavlja izazvat će pravo iznenađenje u studiju, a Ilam će ponuditi potpuno drugačiji pogled na to kako se zapravo procjenjuje ovako nesvakidašnji predmet.

Epizodu će zaključiti simpatična Božica iz Oroslavja, koja njeguje tradiciju svog kraja i donosi dva predmeta koja se u njezinoj obitelji prenose desetljećima. Iako joj puno znače, tek će procjena i aukcija pokazati hoće li ih trgovci prepoznati kao raritet ili će sentimentalna vrijednost prevagnuti nad željom za prodajom.

Foto: NOVA TV

Tko će kući otići zadovoljan, a tko će shvatiti da se od nekih predmeta ipak ne može tako lako oprostiti, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha danas u 18 sati na Novoj TV.