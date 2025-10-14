U četiri braka je prošao svašta, bivše su mu zbog ljubomore bacale čak i cigle kroz prozor

Roger Moore rođen je u Londonu 14. listopada 1927. godine. Bio je sin jedinac svojih roditelja, a otac mu je bio policajac. Upravo očev posao doveo ga je do glume spletom okolnosti. Rogerov otac je istraživao pljačku u kući redatelja Briana Desmonda Hursta, koji je odmah primijetio sina policajca te mu je ponudio ulogu u filmu "Cezar i Kleopatra" koji je snimao godine. Moore je na setu imao hordu obožavateljica, zbog čega je Hurst odlučio platiti mu školarinu na dramskoj akademiji. Na akademiji je upoznao Lois Maxwell, glumicu s kojom je kasnije glumio u filmu o Jamesu Bondu. Akademiju je završio 1945. godine te je počeo dobivati sve više uloga u filmovima i serijama.

Kuća MGM je 1954. godine ponudila Mooreu sedmogodišnji ugovor koji je potpisao te mu je prva manja uloga bila u filmu "The Last Time I Saw Paris", u kojem je flertovao s Elizabeth Taylor. Nijedan film koji je snimio za MGM nije bio uspješan, a ugovor je raskinut nakon dvije godine. Roger Moore kasnije je rekao kako on i kuća MGM jednostavno nisu dobro funkcionirali zajedno. Jedno vrijeme je radio kao slobodni glumac te je 1959. godine potpisao novi ugovor s velikom filmskom kućom, no ovoga puta radilo se o kući Warner Bros. Pojavio se u nekoliko uspješnih vesterna, uključujući "The Alaskans" i "Maverick".

James Bond donio mu je svjetsku slavu

Nakon što je odabran kao James Bond, bilo je jasno kuda ide Mooreova karijera. Ipak, njegov Bond bio je potpuno drugačiji od onoga Seana Conneryja. Lik Iana Fleminga koji je proslavio nekoliko glumaca pokazao se kao savršena uloga za Rogera Moorea. Upravo Moore se pojavio u čak sedam filmova o Jamesu Bondu, najviše od svih kolega. Nakon što je završio snimanje posljednjeg filma o Bondu, Moore pet godina nije glumio. Tek se 90-ih ponovno aktivirao te je počeo prihvaćati uloge u filmovima i serijama. Glumio je čak i u filmu "Spice World" grupe Spice Girls. Posljednju ulogu imao je 2017. godine.

Mooreova bliska prijateljica bila je Audrey Hepburn, koja ga je oduševila svojim humanitarnim radom. Ona je bila inspiracija da se i sam počne baviti istim te je postao UNICEF-ov ambasador 1991. godine. Radio je blisko i s udrugama za zaštitu životinja, posebno s PETA-om.

Turbulentni brakovi

Tijekom čitave karijere javnost se zanimala za njegov privatni život, a legendarni glumac je četiri puta bio pred oltarom. Kada je imao 18 godina, vjenčao se s kolegicom s akademije, glumicom i klizačicom Doorn Van Steyn. Doorn je bila šest godina starija od njega, a par je živio kod njezinih roditelja. Tenzije zbog financijskih problema i njegovih problema s glumom u to vrijeme doveli su do kraha njihova braka. Kasnije su u javnost izašle informacije kako je Moore u to vrijeme doživio i obiteljsko nasilje.

Pjevačicu Dorothy Squires, koja je bila 12 godina starija od njega, Moore je upoznao 1952., kada se rastao od prve supruge. Squires i glumac su se vjenčali u New Yorku, a živjeli su u britanskom Kentu jedno vrijeme, prije nego su se odlučili preseliti u SAD kako bi ganjali karijere. Velika razlika u godinama im je postajala sve veći problem, a problem je bila i starleta Dorothy Provine, koju je Moore upoznao i počeo očijukati s njom. Nakon nekog vremena vratili su se u rodnu Veliku Britaniju, no njihov brak nije opstao. Squires je imala nekoliko spontanih pobačaja, a Moore je kasnije govorio kako bi njihov brak imao drugačiji put da su mogli imati djece. Kraj njihova braka bio je prožet i nasiljem, kojem je prethodila velika ljubomora glumčeve supruge. Nakon što je saznala za njegovu aferu s talijanskom glumicom Luisom Mattioli, Squires je navodno razbila gitaru po njegovoj glavi. Bacila mu je i ciglu kroz prozor, a taj incident popratila je i policija.

Upravo Luisa Mattioli treća je supruga slavnog Bonda. Dramama tu nije bio kraj. Moore je Mattioli upoznao na snimanju filma "The Rape of the Sabine Women" u Italiji te se zaljubio u nju, no njegova supruga Dorothy nije prihvaćala njihovu rastavu te ih je čak i tužila. I to ne samo njih dvoje, već i glumca Kennetha Morea, kojeg je optužila da je spojio dvoje glumaca. Dorothy Squires je napokon pristala razvesti se od Moorea 1969. godine, a iste godine se vjenčao s Mattioli. Na vjenčanju je bilo preko 600 ljudi, a ispred crkve u kojoj su izmijenili zavjete su bile i njegove brojne obožavateljice koje su vrištale njegovo ime. U braku s Mattioli glumac je dobio troje djece, kćer Deborah Moore i dva sina, Geoffreyja i Christiana.

S četvrtom ženom bio je do kraja

I brak s Mattioli raspao se zbog Mooreove zaljubljive prirode. Razveli su se 1993. godine zbog Kristine "Kiki" Tholstrup, koja je jedno vrijeme bila glumičina bliska prijateljica. Luisa Mattioli je odugovlačila s rastavom sve do 2000. godine, kada je preko suda dobila i 10 milijuna funti u brakorazvodnoj parnici. Njihova djeca zbog svega jedno vrijeme nisu razgovarala s ocem, no kasnije su se ipak pomirili.

Kristina Tholstrup postala je četvrta žena Rogera Moorea 2002. godine.

- Moj život je dosta težak, a sve je lakše zbog Kristine. Potpuno sam ovisan o njoj u svakom smislu. Brine se o meni potpuno i vječno ću joj za to biti zahvalan - rekao je u jednom intervjuu Roger Moore.

Tholstrup ima dvoje djece iz prethodnoga braka, a Moore ih je prihvatio kao da su njegova djeca. Hans-Christian Knudsen Jr. i Christina Knudsen opisali su svog očuha kao sjajnog čovjeka kojeg obožavaju. Christina Knudsen preminula je od posljedica raka 2016. godine, a Moore je istaknuo kako su on i supruga potpuno slomljeni. Samo godinu kasnije preminuo je i legendarni glumac.

Roger Moore se inače tijekom života suočio s brojnim bolestima, a bio im je sklon odmalena. Imao je žuticu, zaušnjake i upale pluća još kao dječak, a kasnije se borio s bubrežnim kamencima. Godine 1993. dijagnosticiran mu je rak prostate, no uspješno se izliječio. Deset godina nakon srušio se na pozornici te su mu ugradili dva stenta zbog usporenog rada srca. Dijagnosticiran mu je i dijabetes tipa 2, a malo prije smrti otkrili su mu tumor na plućima i jetri. Moore je preminuo 23. svibnja 2017. godine okružen obitelji u njihovoj kući u Švicarskoj.