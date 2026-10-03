U dokumentarcu o Perryju nisu sudjelovali njegovi 'Prijatelji'. Izvori otkrili i zašto su to odbili

Novi Netflixov dokumentarac o životu preminulog glumca Matthewa Perryja uskoro stiže na male ekrane, ali bez najpoznatijih lica iz njegovog života. Obožavatelji su primijetili da u projektu ne sudjeluju njegove kolege iz kultne serije, a sada je napokon poznat i razlog te odluke.

Prebolan gubitak za slavnu petorku

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i David Schwimmer odlučili su preskočiti sudjelovanje u novoj trodijelnoj dokumentarnoj seriji. Prema saznanjima koje donosi Page Six, producenti su kontaktirali slavnu petorku, ali oni su pristojno odbili poziv za snimanje. Umjesto njih, serija daje glas drugim prijateljima i suradnicima koji dijele uspomene na voljenog glumca.

Foto: Russell Boyce

Drugi izvor objasnio je zašto je posebno Jennifer Aniston odbila sudjelovati, ističući da bi joj bilo previše teško govoriti o tom gubitku pred kamerama. Glumica ne želi ponovno proživljavati traumu na tako javan način.

​- Nema šanse da bi Jen ikada napravila tako nešto. Ona neće sjesti i početi plakati pred kamerama - rekao je izvor blizak glumici.

Intiman pogled u život iza kamera

Dokumentarac pod nazivom "The One About Matthew Perry" izlazi 27. listopada, točno uoči treće godišnjice njegove tragične smrti. Režiju potpisuje Mary Robertson, a projekt obećava prikazati tko je glumac zapravo bio prije nesretnog kraja.

Foto: Screenshot

Njegova sestra Mia Perry Bowick prvi put javno govori o složenosti njegovog života i naslijeđu koje je ostavio. Uz nju, u dokumentarcu se pojavljuju njegovi najbolji prijatelji iz djetinjstva i bivši predsjednik NBC-a Warren Littlefield.

Cilj serije je pružiti duboko osoban pogled na čovjeka koji je utjelovio Chandlera Binga, uključujući njegovu dugogodišnju i otvorenu borbu s ovisnostima o drogama i alkoholu. Glumac je u svojim memoarima iz 2022. godine otkrio kako je na odvikavanje potrošio više od devet milijuna dolara.

Posljednji dani i sudski epilog

Hitne službe pronašle su Perryja bez svijesti u hidromasažnoj kadi u njegovom domu u listopadu 2023. godine. Kasnije su stručnjaci utvrdili da je preminuo od akutnih učinaka ketamina, lijeka koji se inače koristi za liječenje depresije.

U vezi s njegovom smrću, policija je uhitila pet osoba, među kojima su bili njegov asistent i dva liječnika. Svi su postigli dogovor o priznanju krivnje, a četiri od pet osoba trenutno služe zatvorsku kaznu.

Unatoč tragičnom kraju, Perry je uvijek želio pomoći drugima dijeleći svoju priču, naglašavajući da ljudi nisu sami i da nada za oporavak uvijek postoji. Njegovi kolege iz serije, iako ne sudjeluju u novom projektu, i dalje čuvaju sjećanje na njega kao na voljenog člana obitelji.

Foto: Imdb/promo/kolaž

*uz korištenje AI-ja

