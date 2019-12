U finale showa ide gutač stvari, pjevačica i grupa od 30 stepera

Nakon što smo pogledali nastupe svih desetero natjecatelja, bilo je vrijeme proglasiti koja će tri točke proći u finale 'Supertalenta'. Najviše glasova dobila je grupa koja je posljednja stala na pozornicu Step'n'jazz s tridesetak cura i jednim muškarcem.

- Ovo je predivan osjećaj - rekli su iz grupe.

Zatim je u finale prošla i 14-godišnja Gabrijela Braičić koja je sve na audiciji ostavila bez teksta izvedbom pjesme 'I am changing' te osvojila zlatni gumb. Ovog puta se predstavila publici i žiriju 'This is me', a prije nastupa priznala je kako joj predstavlja stres što zbog osvojenog zlatnog gumba svi imaju nekakva očekivanja od nje.

Foto: nova tv

Posljednja odluka bila je na žiriju.

- Brzo smo se odlučili za trećeg finaliste. I u ime ovog prekrasnog žirija Stevie Starr prolazi dalje - izjavila je članica žirija Maja Šuput (40).

Foto: nova tv

Tako su odabrana tri finalista, a sljedeće nedjelje gledat ćemo četvrto izdanje polufinala 'Supertalenta'.