Pandemija je iza nas, svijet je pogođen, pogotovo “socijalnim distancama” i izolacijama. Pomoć mu je nasušno potrebna i u ključnom trenutku pojavljuje se spasitelj.

To je, ukratko i sažeto, tema nove predstave “Darian, hrvatski kralj samopomoći” Satiričkog kazališta Kerempuh, koja će praizvedbu imati ove nedjelje. Rađena je po tekstu Dine Vukelić, a u režiji Krešimira Dolenčića.

- To je distopijska satira smještena u blisku budućnost. Nesretnom narodu u spas dolazi superjunak novonormalnog doba, čist, neokaljan i vanjskim svijetom neokrznuti Darian - stoji u najavi nove predstave.

Narod je nesretan, nezadovoljan, nije mu lako, ovisan o tehnologijama, društvenim mrežama i opijatima. Treba mu pomoć. Ovako posloženo, čini se gotovo kao preslika sadašnje situacije.

- To je budućnost, ali se ipak referira na neke stvari iz sadašnjosti, a najviše na izolaciju i samopomoć. I tom narodu treba pomoć spasitelja, koji to, zapravo, postaje protiv svoje volje - rekla nam je Dina Vukelić.

A taj spasitelj je Darian, kojeg igra Borko Perić. I njemu se onda javljaju influenceri, estradnjaci, marginalci, ovisnici ovakvi i onakvi, a ponajviše oni o sreći. I spas vide u čudotvorcu Darianu.

- On je bio izoliran pa ustvari upoznaje svijet. A u tom pogledu na svijet on je poput malog djeteta. Darian se svemu divi i u svemu pronalazi nešto lijepo. On pokazuje koliko mu malo za sreću treba, a to je i ljudski kontakt - objasnila je Dina Vukelić.

U predstavi kroz njegove susrete s nesretnicima i potrebitima pratimo spoznaje, čuda, spasenja, preobraćenja i njegov “gotovo magičan utjecaj na sudbine Nesretnog naroda”.

- Darian prolazi kroz postaje društva načetog pandemijama, nesrećama, izolacijom i samoćom neiskvaren poput kakvog modernog Candidea i pritom uči o stvarnoj stvarnosti. Iako pomaknuta jedno desetljeće unaprijed, ova je satira povezana s današnjim trenutkom u kojemu stvarnost, uslijed pandemijske situacije i socijalne distance, nalikuje na kakav ZF film - dodala je Dina Vukelić.

Uz Borka Perića, u “Darian, hrvatski kralj samopomoći” glume i Ana Maras Harmander, Filip Detelić, Eugen Stjepan Višić, Ream Kamenski-Bačun, Josipa Anković, Josis Brakus, Fabijan Komljenović, Igor Jurinić, Matija Šakoronja i Danijela Evđenić.