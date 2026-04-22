BIOGRAFSKI FILM

U kina je došao film o Michaelu Jacksonu. Neki kritičari su vrlo oštri: 'Bezlično i frustrirajuće'

Foto: Lionsgate

Ovih dana u kina diljem svijeta stiže film 'Michael' koji se bavi životom Michaela Jacksona. Njega je utjelovio njegov nećak Jaafar Jackson, kojeg kritičari hvale. No, kritike oko filma su podijeljene

Dugo očekivani biografski film "Michael" o životu i karijeri Michaela Jacksona stigao je u kina, no prve reakcije kritičara daleko su od jednoglasnih. Film, koji režira Antoine Fuqua ("Dan obuke"), prati Jacksonov put od dječaka zvijezde u grupi The Jackson 5 do globalnog fenomena. Iako je izvedba glavnog glumca, Michaelovog nećaka Jaafara Jacksona, uglavnom dočekana s pohvalama, sama priča filma opisuje se kao površna, sanitizirana i lišena svake kontroverze koja je pratila slavnog glazbenika.

Jaafar Jackson kao Michael: 'Čast života'

Glavna uloga povjerena je 29-godišnjem Jaafaru Jacksonu, sinu Jermainea Jacksona, što je ujedno i njegov glumački debi. Za ulogu se, kako navode izvori, pripremao više od dvije godine, temeljito proučavajući svaki aspekt života i nastupa svog slavnog strica. Radio je s koreografima koji su surađivali s Michaelom, a mjesece je proveo učeći prepoznatljive plesne pokrete.

​- To je čast života. Definitivno iskustvo koje nikada neću zaboraviti. Nisam mogao biti ponosniji i zahvalniji što mogu ispričati Michaelovu priču na filmski način - rekao je Jaafar u jednom intervjuu.

U ulozi mladog Michaela pojavljuje se Juliano Krue Valdi, dok ostatak glumačke postave čine Colman Domingo kao Michaelov otac Joe Jackson, Nia Long kao majka Katherine te Miles Teller u ulozi odvjetnika Johna Brance.

Produkcija u sjeni kontroverzi

Iza filma stoji producent Graham King, poznat po radu na uspješnom biografskom filmu "Bohemian Rhapsody", a u produkciju je izravno uključen i ostavinski tim Michaela Jacksona, što je od početka izazivalo sumnju u objektivnost prikaza. Te sumnje su se pojačale nakon što je otkriveno da je film morao proći kroz značajne izmjene i ponovna snimanja.

Prvotni scenarij je, prema izvještajima, trebao obraditi i optužbe za seksualno zlostavljanje djece iz 1993. godine. Međutim, producenti su navodno previdjeli klauzulu u nagodbi s Jordanom Chandlerom koja zabranjuje njegovo prikazivanje u bilo kakvim projektima. Zbog toga je cijeli treći dio filma morao biti iznova napisan, a proračun je narastao na gotovo 200 milijuna dolara.

Konačna verzija filma, kako navode kritičari, naglo završava 1988. godine, prije nego što su se pojavile prve ozbiljne optužbe, čime se zaobilazi najmračnije poglavlje njegove biografije. Zanimljivo je i da je Michaelova sestra Janet, jedna od najvažnijih osoba u njegovom životu, potpuno izostavljena iz priče.

Kritike: 'Snimljena playlista u potrazi za pričom'

Na popularnoj stranici za recenzije Rotten Tomatoes, film trenutno ima podršku od svega tridesetak posto kritičara. Opći je konsenzus da Jaafar Jackson pruža nevjerojatnu i uvjerljivu izvedbu, no da je sam film promašaj.

Kritičar BBC-ja dao je filmu jednu od pet zvjezdica, opisujući ga kao "bezličan i jedva kompetentan televizijski film za popodnevni termin" koji "uklanja sve što bi se moglo smatrati dramatičnim". Sličnog je mišljenja i The Guardian, koji navodi da je riječ o "frustrirajuće plitkoj, inertnoj slici" koja se "ne može natjerati da prikaže kako je Michael bio žrtva zlostavljanja, brutaliziran od oca i opljačkan za djetinjstvo".

Drugi su bili još oštriji. TheWrap piše da je film "dugometražna promidžba koja djeluje kao kontrola štete", dok ga RogerEbert.com naziva "snimljenom playlistom u potrazi za pričom".

Ipak, postoje i oni koji su pronašli pozitivne strane. USA Today hvali Jaafarovu izvedbu kao "proučenu do savršenstva", dok Deadline navodi da će film biti "topli nalet ugode" za sve koji osjećaju nostalgiju za vremenom kada su Jacksonovi hitovi vladali svijetom. 

*uz korištenje AI-ja
 

