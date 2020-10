Tajna veza moćnika i estrade: U 'Klubu' se tamburalo do jutra, a Gazda sve plaćao tuđim novcem

Bogati i moćni godinama su stvarali veze s estradom i priređivali tulume na kojima su zvijezde dobivale bogate gaže ili usluge. A kad moćnici padnu, počinje se rasplitati klupko...

<p>Tu su okorjeli biznismen koji podmićuje državne djelatnike, korumpirani gradonačelnici, moćni šef državne tvrtke kao “middle man”, suprug tadašnje predsjednice, tajni klub koji jedini radi unatoč zabrani, navodni posjeti prostitutki i ono najbitnije - glazbenici koji su uz klub punili i arene. Dok je cijela država bila u lockdownu, ugledna gospoda u “klubu” uživala je u ilegalnim zabavama do jutra...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tajne veze moćnika i estrade gdje se okreće ogroman novac</strong></p><p>Dečki tvrde da se u klubu samo jelo, kartalo belu i pjevalo hitove koji se pjevaju na svim seoskim zabavama i proslavama Martinja. I ne uz bilo koje tamburaše, nego uz frontmena nekadašnjih Zlatnih dukata, <strong>Stanka Šarića</strong>. Ovo nije prva afera u kojoj se spominje Šarić. Godine 2007., u silnim aferama <strong>Ive Sanadera</strong>, saznalo se da su Zlatni dukati za 5000 eura pjevali svakome tko bi platio. Nazvali smo Šarića. Kad smo ga pitali je li u Kovačevićevu klubu svirao za honorar, ljutito je odgovorio: “Ne”.</p><p>Sve što nam je htio reći je da je svirao u “klubu”, da Kovačevića zna godinama i da u Slovenskoj nije bio tijekom lockdowna. No susjedi su posvjedočili da su upravo u to doba tulumi u podrumu bili još žešći. Hrana se naručivala iz restorana na kraju ulice, a alkohol su, tvrde, sami donosili. Kako kažu sami gosti, Kovačević bi sve platio u kešu.</p><p>U donjem dijelu je tek jedan mali prozor, cijeli prostor je dobro “blindiran”, tako da se u intimnoj atmosferi, uz dim cigareta, bilo lako opustiti i popiti koju previše. Iako Šarić tvrdi da nikad nije primio honorar za ove privatne svirke, teško je povjerovati da se nijedna novčanica nije našla u tamburici. Pogotovo kad se radilo o proslavama Nove godine, rođendanima, krstitkama i drugim zabavama.</p><p>Kako je sam priznao, na Šarićev poziv u klub je došao i <strong>Ivan Turudić</strong>. Zbog tamburica je u Slovensku 9 dolazio HSLS-ovac <strong>Darinko Kosor</strong>, ali i <strong>Ante Kotromanović</strong>, <strong>Oleg Butković</strong>, <strong>Tomislav Ćorić</strong>, <strong>Josip Aladrović</strong>, <strong>Boris Lalovac</strong>, <strong>Stjepan Mesić </strong>i brojni drugi. U “klubu” je svakodnevno bio i konobar, a bilo je tu i lijepih djevojaka. Kako se drugačije opustiti nakon cjelodnevnog vođenja državnih tvrtki, sudova..., nego na velikom crnom kauču u podrumskom prostoru uz butelju vina, hranu i hostese.</p><p>Jedino bolje od toga je i ako vas zabavlja popularni komičar <strong>Drele</strong>. Glumac, voditelj i komičar koji je nekoliko mjeseci nakon navodnog posjeta “klubu” postao saborski kolega brojnih gostiju Slovenske 9. Onaj isti koji je 2009. radosno dolazio na HDZ-ove predizborne skupove i bio na platnoj listi stranke, po navodima gostiju, bio je česti gost “kluba”. Možda je dolazio na pripreme za Sabor, a možda je dečke častio hranom iz “Vruće čuče”.</p><p>Nije teško zamisliti kako mu dečki, masnih prstiju od burgera, objašnjavaju tko je baja u Saboru, za koje zakone se može glasati bez da se sudjeluje u raspravi... Milanović je već ispričao nekoliko verzija o svojim dolascima, a najnovija zvuči kao da je išao na umjetničke kružoke, a ne u klub u kojemu su dečki malo popili pa dogovarali državne poslove. Sad kaže da se tamo družio s dva akademika, tri profesora ekonomije i umjetnicom <strong>Jagodom Buić</strong>. Gospođa Buić je inače svjetski priznata avangardna umjetnica poznata po monumentalnim instalacijama i tapiserijama.</p><p>Privatne zabave političara, biznismena i estradnjaka nisu neka novost u Hrvatskoj, kao ni to da se za ta druženja sazna u nekoj aferi. Tako su se za par tisuća eura iz džepa <strong>Ivice Todorića </strong>ogrebale i brojne zvijezde. Na popisu glazbenika koje je Todorić navodno platio novcem iz Agrokora našla se i <strong>Nina Badrić</strong>.<strong> </strong></p><p>Ona je nakon privatnog nastupa u Kulmerovim dvorima kući otišla bogatija za 63.714 kuna. Iz nove optužnice se vidi da su Todorići ljubitelji svega luksuznog pa je tako i na njihovim raskošnim zabavama uvijek svirao netko od poznatijih glazbenika domaće scene. A kad te Gazda pozove da mu za izdašan honorar zabavljaš goste, to se ne odbija. Tako ga nije odbio <strong>Ivo Gamulin Gianni</strong>, koji je nastupio na božićnom domjenku obitelji Todorić. Bili su to domjenci o kojima se pričalo, ali svi koji su bili pozvani potpisali su zavjet šutnje.</p><p>- Samo jednom sam pjevao Todorićima na božićnom domjenku. Prije toga su me čuli na jednoj svadbi na koju je obitelj bila pozvana i, koliko se sjećam, svidio sam se jednom od sinova. Zato su me zvali na domjenak - rekao je tad Gianni. Iz privatnog prijateljstva s Gazdinom kćeri, za koju vreću novca “ogrebao” se i srpski pjevač <strong>Željko Joksimović</strong>. Naime, kad je Konzum bio generalni sponzor ATP turnira, Joksimović je prijateljstvo s Todorićima unovčio i počeo nastupati na otvorenjima. Tu gažu je zadržao i kad se Todorić povukao.</p><p>Tajna veza između moćnika i estradnjaka je vrlo jednostavna: moćnici žele zabavu kakvu si nitko drugi ne može priuštiti, a estradnjaci žele zaraditi. Dok su svi kafići i klubovi bili zatvoreni, a estradnjaci koji nisu toliko umreženi sjedili doma, dečki koji odlučuju što ćemo i kako ćemo su partijali u svojem privatnom klubu kao da se na njih pravila ne odnose. I to više i ne skrivaju. S druge strane, dok su se radnici i dobavljači Agrokora žalili na male plaće i nepodmirena dugovanja, Todorići su letjeli svijetom i za Božić unajmljivali privatnog tenora. No na sudu Todorić tvrdi da mu Agrokor nije platio ni kavu. </p>