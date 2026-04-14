U Kumove stiglo novo lice! Lejla Hakalović o svom liku: 'Ona je buntovnica, ali puna topline...'

U najgledaniju domaću seriju „Kumovi“ stiglo je novo lice. Samozatajna Ruža, koja već na prvi pogled budi znatiželju gledatelja, djevojka je koja se skriva u Mirjaninoj gostionici nakon što ju je Braco pronašao u sumnjivim okolnostima. Njezin dolazak u Zaglave donosi novu dozu misterije, i zaplete koji tek dolaze, a glumicu utjelovljuje 23-godišnja Lejla Hakalović.

Foto: Luka Dubroja

- Ona je buntovnica, s razlogom. Ona je djevojka puna topline i ljubavi koju na žalost ne može uvijek pokazati zbog života koji je živjela prije nego je došla u Zaglave. Njezina dualnost između krhkosti i brutalnosti je ono što je čini, prema mom mišljenju, zanimljivom i upečatljivom. U njoj postoji više slojeva koji se tokom serije otkrivaju, i nadam se da će i publika uživati gledajući njen put, kao što sam i ja proživljavajući ga - govori Lejla o svom liku.

Dolazak u „Kumove“ za Lejlu predstavlja veliki profesionalni iskorak.

- Smatram da je ova prilika i čast ogromna za mene i ne bih mogla zamisliti bolji scenarij od dolaska na set Kumova. Teško riječima mogu opisati sreću i ljubav koju osjećam - priznaje.

Atmosferu na setu opisuje jednom riječju - „dom“ i nastavlja: „Osjećam se kao kod kuće i to je ono što ove ljude čini tako divne i što kreira prelijep osjećaj topline koji nam svima omogućava da uživamo u svom radu.“

Osim što dijeli set s njima, veliki je obožavatelj svojih kolega poput Ecije Ojdanić, Olge Pakalović i Darije Lorenci Flatz. „Život u Zagrebu mi omogućava da ih gledam i na daskama koje život znače, što je za mene vanserijska privilegija“ – kaže Lejla.