'U Lici morate stati na rakiju, nema fejka, što vidiš, to je to'

Lika je jedan mali zeleni svijet. Lika su prije svega Ličani. Doduše, sve ih je manje, ali taj lički duh probija iz svake pore. Oni koje sam ja upoznala, časni su i srčani ljudi, rekla je diplomirana novinarka i filmska redateljica Andrea Buča.

Ljetni gradski asfalt odlučila je zamijeniti pitomim pejzažima ličkoga kraja kako bi napravila putopisni serijal o zaboravljenoj ljepoti Hrvatske.

Foto: milan latkovic

- Ako Lika ima Gacku, najčišću rijeku u Europi pitku duž cijelog toka, a Ličani ne piju vodu, kako onda nisu žedni - pitala se Buča i odlučila stati u kraju kroz koji Hrvati prolaze autocestom, no rijetko i skreću s nje. Novinarka i redateljica, te dobitnica nagrade Joško Martinović prepoznatljiva je po otvorenom i neposrednom pristupu sugovornicima te izboru tema iz svakodnevice koje su često mnogima nepoznate.

Nakon serijala “Bučom u glavu” i “Sudar svjetova“, “Stani u Lici! nastavlja izdvajati Andreu kao autoricu koja svojim pristupom te opuštenim i vedrim tonom osvaja sugovornike. Od djetinjstva je putovala u regiju koja je samo sat i pol vožnje udaljena od Zagreba.

- U Lici ima turista, mahom u tranzitu, no oni koji se odluče na odmor u Lici, sigurna sam da će se i vratiti. Velebit, Gacka, ekološki proizvedena hrana, gostoprimstvo, pejzaži, hladni zrak i topli ljudi. Ja nisam ambasador ličkog turizma, no optimist sam - objasnila je novinarka. Serijal od osam epizoda će se prikazivati ove jeseni na HRT-u.

Krave ne čekaju pa sam muzla, sir se neće sam napraviti pa sam zasukala rukave, potkivala sam konja, motorkom rezbarila medvjeda u drvu, pecala sam s lokalnim ribičima, sve sam proživjela, kaže

- Putopisni serijal mora imati osobnu notu. Još snimamo, sve je dobro pripremljeno, no svaki dan otkrijem nešto novo pa u scenarij na licu mjesta spontano ulete neki čudesni likovi i njihova djela. Nema ništa ljepše od upoznavanja lokalnih zajednica i priča koje ljudi mogu ponuditi - izjavila je filmska redateljica te dodala kako joj nije cilj glumiti turističkog vodiča u putopisu nego predstaviti Liku na suvremen i neposredan način koji joj je svojstven.

- Ne mogu vam se svi protagonisti svidjeti, ne moram sa svima kliknuti na prvu, no kad počne snimanje i oni osjete da nisam hladni novinar na zadatku i dok ne dobijem najbolje od njih, ne odustajem - priča Andrea. Iako je priznala kako imaju drukčiji svjetonazor od nje, pronašla je zajednički jezik te je prihvatila njihove razlike, kao što su i oni prihvatili njezine.

Andrea, čovjek je jedina zvijer od koje sve bježi, rekao je, ima 12 godina. Tad sam prvi put upoznala Antu i Zavižan. Zaljubila se i u Zavižan i u Antu. Ante je inspiracija, jedan od razloga za ‘Stati u Lici’

- U Lici živi malo ljudi. Skoro pet puta manje nego prije sto godina, no trend iseljavanja nije od jučer, od kraja 19. stoljeća Ličani iseljavaju. Ovdje su domaćini srčani i otvoreni. Nema fejkanja, što vidiš, to je to. Život je težak, priroda u Lici je surova, ali i bogata, kao i ovi ljudi koji bez obzira na težinu, u životu uživaju. Uvijek ima lijeka - janjetina, rakija i pjesma - objašnjava Buča, koja je s ekipom otišla i u avanturistički pothvat osvajanja velebitskih vrhova na kojima je iskusila i noć na planini te je stala u njihove cipele. Najstariji stanovnik ima više od sto godina.

- Velebit je ljekovit na svakom koraku, u svakoj biljci, u kamenu, u zraku. Ta je planina uvelike utjecala na život Ličana. To prvo divljenje koje dožive kad se rode. On im ulijeva poštovanje i daje sigurnost.

‘Stani u Lici!’ rezultat je istraživanja, upoznavanja i višegodišnjeg skitanja ovim krajevima. U Lici smo našli svoje mjesto pod suncem i ono najbitnije: gdje dobro pojesti i popiti najbolju rakijicu. A svuda je dobra - pojasnila je Andrea.

Zaustaviti se u Lici znači osvojiti vrhove Velebita, prijeći Premužićevu stazu, ploviti rijekom Likom, loviti pastrve u Gackoj, uživati u gastronomskim specijalitetima kraja, iskusiti životni stil Ličana, no povrh svega upoznati lica ljudi i ljepote prirode koji postaju sve zanimljiviji strancima.

Sudeći prema prvim fotografijama sa snimanja, koje Andrea redovito objavljuje na svom profilu na Instagramu, Lika se zaista čini kao mjesto iz bajke. Da nije mogla birati tim, koji čine Milan Latković, Duje Kundić, Ana Cvitaš i Mijomir Ivanović, ne bi pristala na snimanje.