U 'Ljubav je na selu' farmer Ilija će plakati zbog Mirjane: 'Ne možeš se sad zaljubiti u drugu'

Na imanjima farmera u 'Ljubav je na selu' slijedi još jedan uzbudljiv, ali i turbulentan dan - večeras od 21.15 sati na RTL-u. Farmer Ivo na kampiranju će se potpuno opustiti pa će ljubiti sve svoje dame, a Milena će mu, zadivljena tom njegovom promjenom, pripremiti posebno iznenađenje zbog kojeg će skoro zaplakati.

Željko će svojim gošćama nastaviti pokazivati ljepote ogulinskog kraja pa ih tako i dovesti na mjesto – gdje je zaprosio bivšu djevojku! Zbog njegove romantične priče, Vesna će ponovno biti u suzama.

Foto: rtl



Valentina i dalje u stopu nastavlja pratiti Tonija, a konkurenticama će opet jasno dati do znanja da je on već odavno odabrao. Kad se farmer ponudi da Vivien namaže ruke kremom kako ne bi izgorjela dok kosi travu, Valentina će to strogo zabraniti: „Ja se mažem uvijek sama, može i Vivien. Nema smisla... Ne želim nikakve farse da on sad glumi da će dati Vivien i Antoneli šanse.“

Antonela će ipak uspjeti odvući Tonija nasamo kako bi mu se požalila da se osjeća zapostavljeno... Emotivni Ilija tražit će iskrena objašnjenja i od Ruže i od Mirjane kako bi vidio u kojem smjeru njihovi odnosi idu, no Mirjanine riječi potpuno će ga slomiti pa neće moći sakriti suze.

Foto: rtl

„Bio si zaljubljen u Ružu, ne možeš se ti sad zaljubiti u drugu! Kad si preda mnom poljubio jednu ženu, gotovo je više!“ ljutita će biti Mirjana. „Glumi, prihvatio sam je!“ govorit će Ilija brišući suze i smatrajući da nije pogriješio.

Foto: rtl

Kako je završila svađa na imanju i čime je to Milena iznenadila Ivu, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.