Radne akcije na farmama donijet će nove tenzije. Dok jedni farmeri uživaju u pažnji svojih odabranica, neke od njih će se ozbiljno zapitati – je li suživot s njima uopće moguć?
U 'Ljubav je na selu' frcaju ljubomorne iskrice i zapovijedi: 'Mora biti kako ja kažem'
StartFragment Nova epizoda showa 'Ljubav je na selu' donosi radne akcije koje će se pretvoriti u prave male testove karaktera, ali i emocija. Od cijepanja drva, pecanja i sadnje cvijeća, dame su imale prilike pokazati što sve znaju.
No ne dijele sve kandidatkinje istu strast prema radu: neke će u vrt stići našminkane i u haljinama, što će izazvati pravu iskru nezadovoljstva. Ipak, dame tvrde da znaju „zapeti“ kad treba — hoće li to i dokazati?
Neki farmeri odlučni su pokazati da na svom terenu oni donose pravila.
„Mora biti kako ja kažem“, poručit će svojim damama i razočarati ih tvrdim stavovima. Hoće i mu reći što im sve smeta?
A na jugu Hrvatske jedna će kandidatkinja odlučiti uzeti stvari u svoje ruke i zavesti farmera koji to nije nimalo očekivao. Večer na farmi donosi senzualnu masažu, kao i jednu neočekivanu promjenu imidža.
Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.
