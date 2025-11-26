Obavijesti

Show

Komentari 0
SUŽIVOT KANDIDATA

U 'Ljubav je na selu' frcaju ljubomorne iskrice i zapovijedi: 'Mora biti kako ja kažem'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
U 'Ljubav je na selu' frcaju ljubomorne iskrice i zapovijedi: 'Mora biti kako ja kažem'
3
Foto: RTL

Radne akcije na farmama donijet će nove tenzije. Dok jedni farmeri uživaju u pažnji svojih odabranica, neke od njih će se ozbiljno zapitati – je li suživot s njima uopće moguć?

StartFragment Nova epizoda showa 'Ljubav je na selu' donosi radne akcije koje će se pretvoriti u prave male testove karaktera, ali i emocija. Od cijepanja drva, pecanja i sadnje cvijeća, dame su imale prilike pokazati što sve znaju.

Dok jedni farmeri uživaju u pažnji svojih odabranica, neke od njih će se ozbiljno zapitati – je li suživot s njima uopće moguć?

No ne dijele sve kandidatkinje istu strast prema radu: neke će u vrt stići našminkane i u haljinama, što će izazvati pravu iskru nezadovoljstva. Ipak, dame tvrde da znaju „zapeti“ kad treba — hoće li to i dokazati?

Foto: RTL

Neki farmeri odlučni su pokazati da na svom terenu oni donose pravila.

„Mora biti kako ja kažem“, poručit će svojim damama i razočarati ih tvrdim stavovima. Hoće i mu reći što im sve smeta?

A na jugu Hrvatske jedna će kandidatkinja odlučiti uzeti stvari u svoje ruke i zavesti farmera koji to nije nimalo očekivao. Večer na farmi donosi senzualnu masažu, kao i jednu neočekivanu promjenu imidža.

Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

SIMPATIJE RASTU 'Ljubav je na selu': Valentina i Dejan zaspali u istom krevetu, a Petra otkrila da je bilo prisnosti
'Ljubav je na selu': Valentina i Dejan zaspali u istom krevetu, a Petra otkrila da je bilo prisnosti

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vedran Mlikota je trijumfirao na svim frontama, a svoju sreću je dijelio sa samozatajnom Lidijom
PUBLIKA VOLI MLIKIJA

Vedran Mlikota je trijumfirao na svim frontama, a svoju sreću je dijelio sa samozatajnom Lidijom

Kerempuhovom predstavom glumac je zaslužio nagradu za muško ostvarenje. Na dodjeli je uživao u društvu samozatajne brinete kojoj bi se potkrao osmijeh dok je pogledavala prema fotoreporterima
Lidija Bačić pozirala u grudnjaku i otkrila bujno poprsje, ali i da snima novi kalendar: 'Na setu'
KOMPLIMENTI LETE

Lidija Bačić pozirala u grudnjaku i otkrila bujno poprsje, ali i da snima novi kalendar: 'Na setu'

Pjevačica svake godine obraduje fanove svojim kalendarom, a sada je otkrila kako je snimanje za isti u tijeku. Pratitelji su bili oduševljeni i fotkom sa seta na kojoj je pozirala u oskudnom izdanju
Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'
ŠTO SE DOGAĐA?

Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'

Maja Šuput i Šime Elez od 14. studenoga nisu zajedno pozirali za društvene mreže, što je neobično jer su dotad redovito dijelili fotke s putovanja, evenata...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025