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'LOVE ISLAND ADRIA' IZBLIZA PLUS+

U Love Island Adria vili je pravi raj, ali evo zašto ipak ne bih ušla u show kao kandidatkinja

Piše Dora Pek,
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U Love Island Adria vili je pravi raj, ali evo zašto ipak ne bih ušla u show kao kandidatkinja
Foto: VOYO
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Četiri dana na Tenerifeu pokazala su mi kako show ‘Love Island Adria’ izgleda iza kamera, zašto su odnosi ondje intenzivni i gdje bih ja povukla granicu

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Bih li ikad ušla u 'Love Island Adriju'? Iskreno, ne bih. To sam prilično sigurno znala i prije odlaska na Tenerife, ali nakon četiri dana ondje odgovor mi je još jasniji. Od 8. do 11. rujna bila sam na tom egzotičnom otoku u Španjolskoj, gdje sam razgledala vilu, upoznala dio ekipe koja stoji iza svega i razgovarala s kandidatima neposredno prije njihova ulaska. Imala sam tako priliku izbliza vidjeti kako sve izgleda prije nego što stigne na ekrane i pokušati sebe zamisliti na njihovu mjestu. Nisam se predomislila. Ne zato što mi je nešto zasmetalo u 'Love Islandu Adriji'. Jednostavno nisam osoba za show. Dio života volim zadržati za sebe, a teško mogu zamisliti da bih se prirodno osjećala nekoliko tjedana pred kamerama.

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Komentari 4
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