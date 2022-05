U 'Masked Singeru' se ispod Torpeda skrivao pjevač Šajeta

Prvi nastup polufinalne epizode 'Masked Singera 'iznenadio je kako detektive, tako i publiku jer su pjesmu grupe Abbe, 'Mamma mia', otpjevali zajedno Meduza, Dalmatinka, Torpedo i Ajkula Drakula te zaradili ogroman aplauz. Antonija Blaće je na početku objasnila kako će najprije četiri maske nastupati pojedinačno, a onda će se maska koja je najviše puta bila pred izbacivanjem, izdvojiti, a publika će od tri preostale maske odlučiti s kim ide u pjevački duel.

Torpedo je nastupio prvi s pjesmom Zdravka Čolića 'Sele moja'.

- Malo sam povezao, ove slušalice na maski, mogao bi biti sportski komentator, moj prijatelj Drago Ćosić - rekao je Enis. Ida je zaključila da je to David Skoko jer kuha, vozi motor i roker je. Antonija je rekla da je ispod maske Torpeda redatelj Dalibor Matanić. Borko ga je proglasio Nenom Belanom.

Svojim nastupom i pjesmom Alicie Keyes 'Fallin', Meduza je oduševila detektive.

- Bolja si od Alicie, pa gdje ti je kraj?! - upitala je Meduzu Ida. Enis je rekao da je Meduza Vanda Vinter iako nije bio sto posto siguran.

- To bi mogla biti Nika Turković - kazala je Ida.

- To je moja draga prijateljica koja pjeva portugalske pjesme, Jelena Radan - siguran je bio Borko. Antonija je pomislila da je ispod maske Lu Jakelić.

Ajkula Drakula 'zapalio' je studio svojom izvedbom pjesme Borisa Novkovića i Dine Dvornika s navijačkom pjesmom 'Malo nas je al' nas ima'.

- Ja sam gotovo uvjerena da se radi o nekom bivšem sportašu, jer tko može biti toliko visok osim sportaša. Ja mislim da je to Dino Rađa - razložila je Mandić.

- Ja ne znam uopće tko bi to mogao biti - bio je zbunjen Borko. Ida je zaključila da je to također sportaš, Željko Mavrović. I Enis je rekao da je sportaš Ajkula Drakula, i to košarkaški trener Jasmin Repeša.

Dalmatinka je otpjevala pjesmu Madonne 'Like A Prayer', a detektivi su zaključili da ih ponovo nije razočarala. Antoniju je asocirao jedan od tragova na pjevačicu Emiliju Kokić. Ida je dala prijedlog da je Dalmatinka Ana Gruica.

- To je netko tko se dobro kreće u štiklama i nisu joj strane pozornice - rekla je Ida. Enis je kao iz puške rekao da je to Lidija Bačić. Borko je rekao da je Lidija Bačić njegova rodica i da on genetski osjeća njezine pokrete, pa se tako složio s Enisovim mišljenjem.

Nakon što su sve četiri maske otpjevale pjesme, Antonija je otkrila da je Torpedo maska koja je kroz emisije imala najviše poraza – njih pet, te samo dvije pobjede, ali je ipak stigla do polufinala. Na publici je bilo da odluči s kim će od preostale tri maske Torpedo ići u pjevački dvoboj, a odlučili su se za Dalmatinku.

Torpedo je prvi nastupio s pjesmom pjevačice 90-ih Kasssandre, 'I gotta a feeling'. ''Hvala što si nas vratio u djetinjstvo'', rekao je Torpedu Borko. Enis je odustao od Drage Ćosića pa je rekao da je to Sandi Cenov.

Dalmatinku je čekao drugi nastup, a publiku je digla na noge izvedbom grupe Queen 'I Want To Break Free'.

- Super si otpjevala Freddija - pohvalila ju je Ida. - Ti si fenomenalna pjevačica'', rekao je Dalmatinki Enis. Ida je rekla da bi to mogla biti i Nina Badrić, a Antonija se nadodala na Idu te rekla da je Nina pjevala s Emilijom pjesmu 'Ja sam vlak'. A Enis i Borko su se složili sa Idom da je ispod maske Nina Badrić.

Publika je glasanjem morala odlučiti koja im se maska više sviđa, a ona maska koja ne ide dalje, morat će proći još jedno glasanje nakon nastupa Ajkule Drakule i Meduze. Publika je odlučila da je prva maska koja ide u finale prve sezone 'Masked Singera' Dalmatinka!

Ajkula Drakula je bio sljedeći na pozornici, a otpjevao je pjesmu 'Djevojke u ljetnim haljinama' grupe Haustor. Detektivi su zajedno zaključili da je Ajkula večeras najbolje pjevao do sada.

- Ovo nema veze sa sportom, on zna pjevati! To je Mirko Fodor - dao je svoj odgovor Borko, a Ida se ovog puta složila s Borkom.

Zadnji polufinalni nastup pripao je Meduzi, koja je zaradila dva aplauza publike, dirnuvši sve međimurskom pjesmom 'Vuprem oči' u izvedbi Tete Lize i Cinkuša.

Enis je rekao da je ispod maske osoba koja zna odabrati dobru pjesmu, ali ne znači da je nužno iz Međimurja. Ostali detektivi su ostali pri svojim prvim pretpostavkama. Došlo je vrijeme za novo glasanje, a publika je odlučila da druga maska koja direktno ide u finale je Meduza.

I na kraju se održalo još jedno glasanje – 'bitka' se borila između Ajkule Drakule i Torpeda a Ajkula Drakula pobijedio je sa samo četiri glasa više i otišao u finale. Torpedo je skinuo masku ispod koje se skrivao pjevač Dražen Turina Šajeta.

- Ovo je moj najveći pjevački uspjeh u životu. Ja pjevam isključivo svoje pjesme, ali su prilagođene meni jer ih sam pišem za sebe. Tako da se ovom prilikom ispričavam svima čije sam pjesme upropastio - rekao je na kraju Šajeta nasmijavši publiku, a i pohvalio Idu jer je već u prvoj epizodi pogodila da je to on.

