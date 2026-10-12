U MasterChefu dosad neviđeni stres test! 'Ništa mi nije jasno'

Prvi stres test u MasterChefu je pred Mirom Gudeljom Marjanovićem, Dominikom Bobanom, Marijom Ćavar, Nensi Dujić i Danielom Crnek. Ovoga puta neće biti dovoljno samo pripremiti najbolje jelo jer će chefovi od kandidata istodobno tražiti brzinu, preciznost i sposobnost snalaženja pod pritiskom.

„Nadam se da mi je ovo zadnji put u stres testu i da odsad nosim samo bijele pregače“, poručit će Dominik, dok će Miro u izazov ući jednako odlučno: „Nabrijan sam dosta i moram pokazati najbolje od sebe.“ Nensi će se pokušati držati jednostavne taktike – fokusirati se isključivo na zadatak, a Daniela će imati dodatni motiv: „Imam potrebu pokazati da nisam najslabija karika.“

Foto: Nova TV

Već pri ulasku u MasterChef kuhinju postat će jasno da ih ne čeka uobičajeni stres test. „Ništa mi nije jasno. Kakav je ovo razmještaj kuhinje?“, iznenadit će se Marija.

Pred kandidatima će se naći poligon od tri etape kakav dosad nisu imali priliku vidjeti u MasterChefu, a cilj će biti pripremiti wok. U prvoj etapi morat će što brže, ali i što preciznije, narezati povrće na julienne debljine svega 2 x 2 milimetra. Slijedi priprema baze, odnosno umaka za wok, za koju će imati samo sedam minuta, dok će im posljednja etapa donijeti 20 minuta za dovršavanje jela uz dodatne namirnice.

Foto: Nova TV

No vrijeme neće početi teći svakome zasebno. Kandidat koji prvi završi prvu etapu udarcem u zvono pokrenut će odbrojavanje i ostalima, zbog čega bi svako zaostajanje moglo dodatno povećati pritisak.

„Nije dovoljna samo brzina i samo kvaliteta. Treba imati oboje. Najbolji među vama bit će nagrađeni“, najavit će chef Stjepan.

Upravo će balans između brzine i preciznosti nekima zadati najveće probleme. Daniela će se mučiti sa zadanim načinom rezanja, dok će chefovi jasno pokazati da prolazak u sljedeću etapu ne znači nužno da je prethodni zadatak uspješno odrađen. „U kuhinji ne možete dati prednost brzini nad kvalitetom“, upozorit će ih Mario.

Foto: Nova TV

Stres test tako će se pretvoriti u utrku u kojoj brzina može donijeti prednost, ali samo ako je prati preciznost, a kandidati će pod sve većim pritiskom morati sačuvati hladnu glavu i pokazati svoje najbolje kulinarske vještine. Kako će proteći prvi stres test u novoj sezoni MasterChefa ne propustite pogledati večeras na Novoj TV i Nova Play!