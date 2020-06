'U mojoj profesiji ima strašno puno samoljubivih idiota. Nije im važno što nemaju 100 eura'

Jedna totalno iskrivljena situacija. Da kažem slikovito: kada netko radi selfie pa pući usne, pa tako oni puće usne u glazbi. To mi je apsolutno degutantno, ispričao je glazbenik

<p>Pjevač <strong>Massimo Savić</strong> (57) je u showu 'Dobar dan, Dalmacijo' predstavio novu pjesmu 'Mali krug velikih ljudi' te je progovorio o ljudima koji ga okružuju.</p><p>- Kada sam u društvu, mješavina sam introverta i ekstroverta. Stidljiv sam, a u isto vrijeme imam želju reći nešto smiješno. Družim se s ljudima s kojima radim, ali to je vrlo mali krug. Nažalost sve manji, jer u mojoj profesiji imate strašno puno idiota, ali baš totalnih idiota, samoljubivih idiota koji samo gledaju gdje će se pojaviti u novinama. Nije im važno što nemaju 100 eura u novčaniku, ali baš ga briga, on je slavan, on je popularan. Jedna totalno iskrivljena situacija. Da kažem slikovito: kada netko radi selfie pa pući usne, pa tako oni puće usne u glazbi. To mi je apsolutno degutantno - ispričao je.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Istaknuo je da mu nedostaje preminuli glazbenik <strong>Arsen Dedić</strong></p><p><strong>- </strong>S njim sam rado tračao, to je bilo predivno. On i ja bili smo tako dobri tračeri i uživali smo smijući se - priznao je.</p><p>Kaže kako su ljudi okruženi nepoštenjem, samoljubivošću i religijskim dogmama.</p><p>- Onda dođe neka mala životinja, najmanja na svijetu i stavi nas sve na koljena. Ne samo nas, nego cijeli svijet. Uvijek sam bio mišljenja da će se ono što se događa u Japanu vrlo skoro dogoditi i ovdje. Ono što se događa ovdje će se vrlo skoro dogoditi u Americi. Ta jedna užasna vlada kao što je Trumpova rezultira svim ovim što trenutačno vidite da se događa u SAD-u. On je dao moć tim policajcima da se tako ponašaju, takav njegov stav. Ljudi koji ne razumiju da njihov stav utječe na stavove ljudi, to su idioti - smatra.</p><p>Istaknuo je da se nikada nije dogodilo da se netko potuče na njegovom koncertu, čak niti da se glasno posvađa.</p><p>- Toga nema, zato što ja asociram na nešto sasvim drugačije. Događa ti se ono na što asociraš, a ja, nadam se, asociram na dobro - objasnio je.</p><p>Na pitanje u kojem je trenutku sve krenulo nizbrdo, odgovara: 'Mislim da je sve otišlo kvragu onoga trenutka kad smo zaboravili koliko nepismenih ljudi ima u Hrvatskoj. Ima jako puno nepismenih ljudi koji ne znaju čitati ni pisati. Trebali bismo od toga krenuti. Zaboravili smo da imamo taj problem, koji je sve veći i veći. Ljudi misle ako imaju telefon da imaju informaciju gledajući slike'.</p><p><br/> <br/> Govoreći o novoj pjesmi, rekao je da smatra kako nema prava više raditi prosječne pjesme, već samo najbolje.</p><p>- Pjesma je nastala prije godinu dana, radio ju je Ivan Dečak iz grupe Vatra baš za mene i moj album - zaključio je.</p>