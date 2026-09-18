'U našem vrtu samo trava nije pokošena' predstava je o svemu što ostaje živjeti nakon rata

"U našem vrtu samo trava nije pokošena" predstava je o svemu onome što nakon rata ostaje živjeti u preživjelima, tlu, uspomenama i generacijama koje su došle poslije njih.

Polazeći od civilnih stradanja na Petrovačkoj cesti u kolovozu 1995. godine, među kojima su poginuli i devetogodišnji Žarko i jedanaestogodišnja Nevenka Rajić, predstava ne pokušava rekonstruirati jedan povijesni događaj niti donijeti sud. Umjesto toga, ulazi u prostor obitelji, sjećanja, ljubavi, stradanja, zločinaštva i svakodnevice kako bi govorila o životima koji su mogli biti življeni, o djeci koja nisu odrasla i o onima koji su nastavili živjeti noseći njihove odsutnosti.

Foto: Sanjin Kaštelan

Iz korijenja ove predstave izrastaju punokrvne ljudske priče, prešućivanja, tuge, naslijeđeni strahovi i sjećanja koja ne pripadaju samo onima koji su ih neposredno proživjeli, već čine naše kolektivno nesvjesno. Kroz fragmentarnu dramaturgiju, izmještanje vremena i prostora te premrežje intimnog, društvenog i političkog, predstava istražuje načine na koje rat nastavlja trajati dugo nakon što je službeno završio: u tijelu, jeziku, obitelji, pripadanju i nemogućnosti da se za nekim slobodno tuguje.

U našem vrtu samo trava nije pokošena polazi od jednostavne, ali društveno zahtjevne pretpostavke da ljudska bol ne poznaje nacionalnost, vjeru ni granični režim. Ne dovodeći u pitanje pravo na obranu ni povijesni kontekst Domovinskog rata, predstava otvara prostor onim civilnim žrtvama čija su imena ostala izvan dominantnog sjećanja. Ova predstava postavlja pitanje: Može li društvo istodobno iscjeljivati vlastite rane, ali i priznati bol koju je proizvelo?

Foto: Sanjin Kaštelan

Jer rat ne završava onda kada utihne oružje. Ponekad nastavlja rasti pod zemljom, granajući se korijenjem generacija koje su ga bile lišene, ali su ga svejedno nastavile hraniti.

Predstava će biti premijerno izvedena 18. rujna u 19:30, te potom i 19. i 20. rujna u isto vrijeme u Arterariju na adresu Heinzova 2a u Zagrebu. Ulaznice su dostupne na platformi www.ulaznice.hr.