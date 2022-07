U nepuna dva mjeseca od anonimnog pjevača do zvijezde Granda i open-air koncerta

Poznato je da se na našoj estradi mnogima ostvaruju snovi, no malo tko je mogao zamisliti da će jedan pjevač u manje od dva mjeseca od prvog pojavljivanja na ekranu već nastupiti na samostalnom open-air koncertu.

Upravo će to učiniti Dubravko Biondić Duba, hrvatski iseljenik iz Njemačke koji je tek nedavno, 26. lipnja pobijedio u glazbenom regionalnom showu „Nikad nije kasno“ na Grand televiziji i u vrlo kratko vrijeme stekao zavidnu popularnost.

Kao zahvalnost hrvatskoj publici čijim je glasovima pobijedio, u subotu 30. srpnja na stadionu NK Mladost u Buzinu organizira veliki koncert.

Ne brine ga, kaže, što nema vlastitu pjesme, jer nemaju ni mnogi drugi, a on je spremio širok repertoar za sve ljubitelje kvalitetne zabavne i narodne glazbe.

Publika će u ljetnoj večeri pod zvijezdama moći uživati tako u svevremenskim hitovima legendarnih pjevača Harisa Džinovića, Halida Bešlića, Miroslava Ilića i ostalih, ali u izvedbi Dubravka Biondića Dube.

- U tijeku je snimanje moje prve samostalne pjesme, pa se nadam da ću time pridobiti još više publike i dugo ih uveseljavati. No, pjesma bi trebala biti gotova tek u rujnu, a do tada imam potrebu na ovakav način se obratiti tom velikom broju ljudi koji su glasali za mene i uljepšati im ljeto, a riječ je o oko 28 tisuća ljudi koji su upravo meni dali svoj glas i povjerenje te me učinili pobjednikom publike ovog gledanog tv showa. Zato i imam želju skupiti sve te ljude i na ovakav način im zahvaliti', otkriva Duba koji je srca publike u finalnoj emisiji 'Nikad nije kasno' osvojio izvedbom pjesme Zorana Kalezića 'Dobra večer, izgubljena nado'.

Koncert u Buzinu trajat će mu dva sata, a gošća će mu biti pjevačica Samanta Malkoč koja je također svojevremeno bila pobjednica istog showa. Sve je to organizirala popularna zabavna platforma „Hiljadarka“ koja već godinama organizira koncerte velikana narodne i zabavne glazbe diljem regije.

Ovaj pjevač koji svoju naglu TV popularnost tek treba opravdati novim pjesmama i karizmatičnim nastupima u budućnosti kad mu TV slava počne blijediti, glazbom se inače bavi još od 1992. godine, kada je imao sastav u kojem je pjevao. Još od tada ima brojne obožavatelje jer je dobro poznat svima koji su svoja svadbena veselja željeli učiniti još veselijima upravo njegovim nastupima. Životne okolnosti odvele su ga u druge vode put Njemačke, no od glazbe nije mogao pobjeći. Iako je mislio odlaskom u inozemstvo kako se više nikad neće baviti glazbom, no i ondje su prepoznali njegov talent. Želja publike, ali i njegova, bila je ipak veća, pa se zato na nagovor kolega prijavio u tako popularni show gdje je i pobijedio zbog svojih upečatljivih nastupa.

