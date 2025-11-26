U posljednju audicijsku epizodu Supertalenta stižu dvojnik Čolića, pas i harmonikaš...

StartFragment

Ove nedjelje na Novoj TV ne propustite desetu audicijsku epizodu Supertalenta! Večer u kojoj će se predstaviti posljednjih deset kandidata koji dolaze s istom željom i ambicijom: prezentirati svoj talent i izboriti se za mjesto u nastavku natjecanja. Tko će zadiviti, tko će razočarati, a koga će žiri poslati u sljedeći krug, gledatelji će saznati u završnoj audiciji.

Na pozornicu se vraća varaždinski „dvojnik“ Zdravka Čolića, Mladen Fajfarić. Nakon čak pet pokušaja, Mladen se vraća na pozornicu Supertalenta, s još jednom pjesmom svog najdražeg izvođača, u nadi da će ovoga puta proći u sljedeći krug.

Foto: NOVATV

Publiku će raznježiti 17-godišnja Sara Bartanić i njezin preslatki kanadski retriver Dio, duo koji se svakodnevno pripremao za svoju audicijsku točku. Na scenu potom stiže samopouzdani glazbeni šarmer Bogdan Beočanin, koji planira osvojiti žiri snažnim glasom i izvedbom velikog hita Indexa, dok će se s pjesmom predstaviti i Jasminka Vuković, koja je, nakon što je podigla svoju djecu, napokon odlučila pratiti svoje snove. Uz veliku podršku supruga i malo treme, nada se prolasku u sljedeći krug.

Emotivan trenutak večeri donijet će Dora Babić, koja nastupa s pjesmom posvećenoj svom pokojnom ocu. U ovotjednoj epizodi, dvanaestogodišnja Ilayda Huseinova pokazat će kako to izgleda kada se satima trenira balet i suvremeni ples. Za dozu dobre energije pobrinut će se harmonikaški showman iz Slovenije, Gašper Marič, koji pozornicu želi pretvoriti u pravu tehno-zabavu, a potpuno drugačiju vrstu scenskog nastupa donijet će Sophia Opalchuk, odlučna pokazati sportsku, umjetničku i moćnu stranu pole dancea.

Foto: NOVATV

Fran Malkoč, krovopokrivač po struci, otpjevat će vlastitu pjesmu o Barci sa željom da ga upravo Supertalent pogura prema glazbenim snovima. Za kraj večeri vraća se i Bruno Tomašić, kandidat koji je u prošloj epizodi dobio svoju novu priliku. Odlučan dokazati da se upornost isplati, pripremio je još jedan nastup kojim će, nada se, osvojiti žiri i napokon izboriti prolazak.

Hoće li njegov sedmi pokušaj biti presudan, gledatelji će doznati u posljednjoj audicijskoj epizodi. Tko će proći audiciju i tko će izboriti svoje mjesto u polufinalu, korak bliže velikom finalu u Areni Zagreb, saznat ćemo ove nedjelje na Novoj TV.

